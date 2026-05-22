Fakta Unik Unai Emery: Selalu Juara Europa League dengan Tim Bernama Aston Villa

Unai Emery catatkan fakta unik meraih gelar juara Europa League, kali ini bersama Aston Villa. (Instagram.com/@unaiemery_)
JawaPos.com - Aston Villa baru saja merengkuh gelar juara Europa League 2025/2026 setelah mengalahkan wakil Jerman Freiburg tiga gol tanpa balas pada laga final, Rabu (20/5). Menariknya, ada fakta unik dibalik kesuksesan sang pelatih, Unai Emery yakni seluruh gelar Europa League yang ia raih selalu datang bersama klub yang memiliki unsur Villa dalam namanya.
Gelar pertama Europa League diraih Unai Emery bersama Sevilla pada musim 2013/2014. Hebatnya, trofi yang sama kembali ia persembahkan dalam dua musim berikutnya.
Raihan Europa League keempatnya dia dapat lagi-lagi dengan klub yang memiliki unsur Villa. Yakni Villareal pada musim 2020/2021 setelah mengalahkan raksasa Inggris Manchester United melalui babak adu pinalti.
Tak berhenti sampai di situ, pada musim ini, klub Villa lain yakni Aston Villa kembali sukses dia bawa menuju gelar juara kompetisi kasta kedua sepak bola Eropa. Total lima gelar Emery diraih bersama klub dengan unsur nama Villa.
Fakta menarik ini sempat tidak akan tercipta jika pada musim 2018/2019, tim asuhannya kala itu, Arsenal mampu menjuarai Europa League. Namun The Gunners takluk dari rival Premier League Chelsea 0-4 pada final yang digelar di Baku, Azerbaijan.
Keberhasilan bersama Aston Villa resmi menasbihkan pelatih asal Spanyol tersebut sebagai Raja Europa League setelah sukses mengoleksi lima trofi hanya dalam kurun waktu 12 tahun saja. Sayangnya, gelar tersebut dipastikan belum akan bertambah pada musim depan karena Aston Villa bakal tampil di UEFA Champions League 2026/2027.
