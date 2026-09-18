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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 19 September 2026 | 01.45 WIB

Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Mainz 05: Die Nullfünfer Bisa Pesta Gol

Borussia Monchengladbach menghadapi Mainz 05 di Borussia-Park pada lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Mainz 05) - Image

Borussia Monchengladbach menghadapi Mainz 05 di Borussia-Park pada lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Mainz 05)

JawaPos.com — Borussia Monchengladbach menghadapi Mainz 05 di Borussia-Park, Sabtu, dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 dengan tekanan besar setelah tanpa poin dari tiga pertandingan awal.

Tuan rumah datang dengan tiga kekalahan beruntun dan sudah kebobolan 12 gol, sedangkan Mainz 05 punya modal kuat dari kemenangan 5-0 atas Hamburger SV.

Borussia Monchengladbach dalam Tekanan Berat

Borussia Monchengladbach sedang berada dalam situasi sulit setelah Eugen Polanski dipecat pada Minggu menyusul start buruk musim 2026/2027.

Die Fohlen kini menempati posisi kedua dari bawah tanpa satu pun poin, dengan tiga gol memasukkan bola ke gawang lawan dan 12 gol bersarang di gawang sendiri.

Rentetan buruk itu dimulai ketika Borussia Monchengladbach kalah 0-3 dari RB Leipzig pada laga pembuka.

Kekalahan tersebut masih bisa dianggap wajar mengingat kualitas lawan, tetapi kekalahan 3-4 dari tim promosi Elversberg pada 5 September membuat masalah semakin terlihat sebelum Freiburg menghancurkan mereka 5-0 sepekan kemudian.

Pemecatan Polanski membuat Jan-Moritz Lichte untuk sementara mempersiapkan Borussia Monchengladbach menghadapi Mainz 05.

Lichte sebelumnya pernah menangani Mainz 05, sementara klub asal Gladbach baru akan menunjuk pelatih permanen setelah jeda internasional.

Tugas Lichte tidak mudah karena lini belakang Borussia Monchengladbach terlihat rapuh dalam tiga pertandingan Bundesliga.

Editor: Banu Adikara
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