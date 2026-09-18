Prediksi Skor ADO Den Haag vs Cambuur di Liga Belanda: Tim Tamu Bisa Menang Tipis di Werktalent

ADO Den Haag menghadapi Cambuur pada lanjutan Eredivisie di Werktalent Stadion. (Cambuur)
JawaPos.com — ADO Den Haag menjamu Cambuur pada lanjutan Eredivisie di Werktalent Stadion, Den Haag, Sabtu (19/9/2026) pukul 21.30 WIB, dengan kedua tim sama-sama berstatus tim promosi.
ADO Den Haag masih terpuruk di dasar klasemen dengan satu poin dari enam laga, sedangkan Cambuur datang setelah menang 3-0 atas NEC Nijmegen.
ADO Den Haag belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan awal Eredivisie setelah kembali ke kasta tertinggi Liga Belanda usai lima tahun absen.
Robin Peter membawa timnya hanya mengoleksi satu poin, hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Feyenoord.
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Empat kekalahan kemudian datang saat menghadapi AZ, FC Groningen, Go Ahead Eagles, dan Fortuna Sittard sebelum ADO Den Haag kembali tumbang 0-2 dari FC Twente pada pekan lalu.
Hasil tersebut membuat ADO Den Haag mencatat enam pertandingan tanpa kemenangan dengan lima kekalahan.
Pertahanan menjadi persoalan utama bagi tim asuhan Peter karena sudah kebobolan 16 gol dalam enam pertandingan.
Di sisi lain, ADO Den Haag baru mampu mencetak enam gol sehingga memiliki selisih gol minus 10 pada awal musim.
Kekalahan dari FC Twente sebenarnya masih menyisakan satu catatan positif melalui penampilan Kilian Nikiema di bawah mistar.
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