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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 12 September 2026 | 19.41 WIB

Prediksi Skor Cambuur vs NEC Nijmegen di Liga Belanda: Kans Eniesee Gondol 3 Poin di Kooi Stadion

NEC Nijmegen diunggulkan meraih tiga poin saat bertandang ke markas Cambuur di Kooi Stadion. (NEC Nijmegen) - Image

NEC Nijmegen diunggulkan meraih tiga poin saat bertandang ke markas Cambuur di Kooi Stadion. (NEC Nijmegen)

JawaPos.com — Cambuur menjamu NEC Nijmegen di Kooi Stadion, Leeuwarden, Minggu (12/9/2026) pukul 02.00 WIB, dalam lanjutan Eredivisie dengan peluang tim tamu membawa pulang tiga poin.

Cambuur baru mengoleksi satu poin dari lima pertandingan dan memiliki pertahanan terburuk, sedangkan NEC Nijmegen sudah meraih tujuh poin serta selalu menang dalam dua laga tandang liga musim ini.

Cambuur Masih Terpuruk di Dasar Klasemen

Cambuur datang dengan modal buruk setelah belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan Eredivisie musim ini.

Tim promosi tersebut baru mengumpulkan satu poin dan terdampar di dasar klasemen setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Telstar pada pekan sebelumnya.

Masalah terbesar Cambuur terletak di lini belakang yang sudah kebobolan 18 gol dalam lima pertandingan. Rata-rata mereka kemasukan 3,6 gol per laga, catatan paling buruk di Eredivisie musim ini.

Situasi di Kooi Stadion juga belum memberikan keuntungan bagi Cambuur.

Dari tiga pertandingan kandang, klub asal Friesland itu belum mendapatkan satu pun poin sehingga duel melawan NEC Nijmegen menjadi kesempatan penting untuk menghentikan tren negatif tersebut.

Cambuur sebenarnya memiliki ancaman di lini depan melalui Rafik El Arguioui. Pemain tersebut sudah mencetak empat dari enam gol Cambuur di Eredivisie, termasuk satu gol ketika menghadapi Telstar.

Namun, keunggulan 2-0 atas Telstar justru kembali memperlihatkan kelemahan Cambuur dalam mempertahankan hasil.

Editor: Edi Yulianto
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