Prediksi Skor Telstar vs Cambuur di Liga Belanda: Witte Leeuwen Siap Terkam Tim Tamu!

Prediksi skor Telstar vs Cambuur di Liga Belanda 2026/2027, Telstar siap manfaatkan pertahanan rapuh Cambuur untuk raih tiga poin penting. Telstar diprediksi mampu mengalahkan Cambuur dalam lanjutan Eredivisie 2026/2027 di BUKO Stadion. (Telstar)
JawaPos.com — Telstar diprediksi mengalahkan Cambuur pada lanjutan Eredivisie 2026/2027 di BUKO Stadion, Minggu (6/9/2026) pukul 19.30 WIB, setelah kedua tim sama-sama terpuruk di lima besar terbawah klasemen.
White Lions punya modal pengalaman di kasta tertinggi dan diperkirakan memanfaatkan rapuhnya pertahanan Cambuur yang sudah kebobolan 16 gol dari empat pertandingan.
Telstar datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang belum sepenuhnya pulih setelah mengalami dua kekalahan beruntun di Eredivisie musim 2026/2027.
Setelah menang 2-1 atas NEC Nijmegen pada laga pembuka, tim asuhan Henk Brugge kemudian tumbang 1-3 dari Sparta Rotterdam dan dihantam Ajax dengan skor telak 0-4.
Kekalahan dari Ajax menjadi alarm serius bagi Telstar karena mereka sudah kebobolan dalam 12 dari 13 pertandingan kompetitif terakhir.
Kondisi tersebut membuat lini belakang menjadi titik yang harus segera dibenahi jika Telstar ingin mengamankan kemenangan sebelum menjalani rangkaian tiga laga tandang melawan Twente, Heerenveen, dan AZ Alkmaar.
Meski begitu, Telstar memiliki alasan untuk tetap optimistis menghadapi Cambuur.
Mereka menutup musim lalu dengan catatan tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, mengoleksi 10 poin dari kemungkinan 12 angka, sebelum membuka musim baru dengan kemenangan atas NEC Nijmegen.
Catatan pertemuan memang belum sepenuhnya berpihak kepada Telstar.
Kemenangan 2-0 dalam laga uji coba melawan Cambuur pada Juli 2025 menjadi satu-satunya kemenangan Telstar dalam 11 pertemuan terakhir, sedangkan kemenangan liga terakhir mereka atas sang lawan terjadi pada 2019 ketika kedua klub masih berkompetisi di divisi kedua.
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Jawa Pos
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