Prediksi Skor Cambuur vs FC Twente di Liga Belanda: De Tukkers Berpeluang Pesta Gol di Kooi Stadion!

JawaPos.com — FC Twente lebih diunggulkan untuk mengalahkan Cambuur pada pekan keempat Eredivisie 2026/2027 di Kooi Stadion, Senin (31/8/2026) pukul 01.00 WIB, setelah tuan rumah menelan tiga kekalahan beruntun dan kebobolan 12 gol. Tim tamu datang dengan modal kemenangan 4-1 atas Qarabag di Conference League. Mampukah Cambuur Mengakhiri Tren Buruk? Cambuur membutuhkan kemenangan pertama musim ini saat menjamu FC Twente di Kooi Stadion, tetapi performa tiga pertandingan awal membuat tugas tersebut sangat berat. Tim besutan Johan Plat kalah tiga kali beruntun dan sudah kemasukan 12 gol, angka tertinggi pada tahap ini sejak FC Dordrecht juga kebobolan 12 gol pada musim 1994-95.

Kekalahan terbaru datang ketika Cambuur takluk 2-5 dari Feyenoord pada Minggu lalu. Mereka bahkan tertinggal 0-4 saat turun minum sebelum menunjukkan perlawanan pada babak kedua, namun ketertinggalan terlalu besar untuk dikejar.

Masalah Cambuur bukan hanya hasil akhir, tetapi juga kebiasaan buruk dalam mengawali pertandingan. Mereka selalu kebobolan lebih dulu dalam enam laga terakhir, termasuk ketika menghadapi Feyenoord, sehingga Plat harus segera menemukan solusi jika ingin menghindari tekanan lebih besar pada awal musim.

Rafik El Arguioui menjadi salah satu alasan tuan rumah masih memiliki harapan. Pemain tersebut mencetak seluruh tiga gol Cambuur di Eredivisie musim ini dan diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama di lini depan.

Mengapa FC Twente Lebih Diunggulkan? FC Twente memiliki alasan kuat untuk membidik kemenangan ketiga dalam empat pertandingan Eredivisie. Setelah kalah 0-1 dari Heerenveen pada laga pembuka, De Tukkers bangkit dan mengamankan kemenangan pada pertandingan liga berikutnya.

Twente juga baru saja melewati ujian penting di kompetisi Eropa. Setelah kalah 0-1 dari Qarabag pada leg pertama, skuad John van den Brom tampil meyakinkan pada leg kedua dengan kemenangan 4-1 sekaligus memastikan tiket ke Conference League.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi FC Twente setelah mereka mendapat waktu istirahat lebih panjang karena pertandingan Eredivisie pekan ketiga ditunda. Namun, agenda Eropa juga bisa menjadi tantangan tersendiri karena tambahan pertandingan berpotensi memengaruhi kebugaran pemain.

Rekor pertemuan pun berpihak kepada FC Twente. Pertemuan terakhir kedua tim di Eredivisie terjadi pada musim 2022/2023, ketika Twente memenangi kedua pertandingan tanpa kebobolan dan memperpanjang rentetan kemenangan atas Cambuur menjadi tiga laga.

Pertahanan Twente Masih Menyimpan Celah Meski lebih diunggulkan, FC Twente tidak datang dengan pertahanan yang sepenuhnya meyakinkan. De Tukkers gagal meraih kemenangan dalam tiga laga tandang liga terakhir dan kebobolan delapan gol dalam periode tersebut.