Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Serie A: Tuan Rumah Menang Tipis 1-0?

JawaPos.com - Cagliari akan menjamu Lecce pada pekan ketiga Serie A 2026/2027 di Unipol Domus, Senin (7/9/2026) malam WIB. Dengan kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan, duel ini diprediksi berjalan ketat.

Pertandingan Cagliari vs Lecce dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23.30 WIB dan dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Cagliari memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim asuhan Fabio Pisacane membutuhkan kemenangan setelah tersingkir dari Coppa Italia akibat kalah dari Hellas Verona.

Dukungan suporter di Unipol Domus bisa menjadi tambahan motivasi bagi Cagliari. Terlebih, mereka memiliki modal satu kemenangan dari dua pertandingan Serie A yang sudah dimainkan.

Namun, Cagliari menghadapi persoalan di lini depan. Sejumlah pemain harus absen sehingga pilihan Pisacane untuk menyusun komposisi serangan cukup terbatas.

Yerry Mina, Riyad Idrissi, Kevin Carlos, dan M'Bala Nzola menjadi beberapa nama yang tidak tersedia untuk pertandingan ini. Kondisi tersebut membuat Paul Mendy berpeluang kembali dipercaya mengisi sektor depan.

Mendy baru berusia 19 tahun. Situasi skuad membuat dirinya berpotensi kembali menjadi tumpuan Cagliari untuk membongkar pertahanan Lecce.

Di kubu lawan, Lecce juga datang dengan bekal tiga poin dari dua pertandingan. Kekalahan dari Roma pada laga sebelumnya menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Eusebio Di Francesco.