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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 15.21 WIB

Prediksi Skor Bologna vs Torino di Liga Italia: Duel Seru Rawan Berakhir Imbang di Stadio Dall’Ara

Bologna vs Torino diprediksi berlangsung ketat dan berpeluang berakhir imbang di Stadio Dall’Ara. (Torino) - Image

Bologna vs Torino diprediksi berlangsung ketat dan berpeluang berakhir imbang di Stadio Dall’Ara. (Torino)

JawaPos.com — Bologna akan menjamu Torino pada pekan kelima Serie A 2026/27 di Stadio Dall’Ara, Sabtu (19/9/2026) pukul 20.00 WIB, dalam upaya memburu kemenangan perdana musim ini setelah hanya meraih satu poin dari empat laga.

Pergantian pelatih dari Domenico Tedesco ke Raffaele Palladino membuat duel ini menjadi ujian awal bagi Bologna, sementara Torino juga datang dengan catatan tiga kekalahan dari empat pertandingan.

Bologna Berharap Efek Pergantian Pelatih

Bologna melakukan perubahan cepat di kursi pelatih setelah kekalahan dari Napoli pada pekan sebelumnya, dengan Raffaele Palladino ditunjuk menggantikan Domenico Tedesco melalui kontrak berdurasi tiga tahun.

Keputusan tersebut diambil setelah Bologna mengawali musim dengan hanya satu poin dari empat pertandingan, sekaligus menjadi start terburuk klub sejak 2018.

Satu-satunya poin Bologna musim ini didapat ketika bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo di Stadio Dall’Ara.

Bahkan, Artem Dovbyk menjadi penyelamat lewat gol pada menit-menit akhir dalam laga tersebut, sehingga Bologna terhindar dari catatan tanpa poin setelah empat pertandingan.

Menariknya, Bologna sebenarnya sudah menghasilkan volume tembakan cukup tinggi dengan total 56 percobaan sepanjang empat pertandingan.

Namun, produktivitas mereka masih menjadi persoalan karena hanya mencetak dua gol, seluruhnya lahir dalam pertandingan dramatis melawan Sassuolo.

Palladino kini menghadapi tugas berat untuk memperbaiki performa Bologna, terutama ketika bermain di kandang sendiri.

Editor: Edi Yulianto
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