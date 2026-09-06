Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo: Jay Idzes Starter

Prediksi Skor Bologna vs Sassuolo. (ig @sassuolocalcio)
JawaPos.com - Bologna akan menjamu Sassuolo dalam derbi regional Emilia-Romagna pada Minggu malam. Pertandingan di Stadio Dall'Ara ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk meraih poin pertama di Serie A musim ini.
Kedua tim datang dengan modal yang cukup berbeda. Bologna masih mencari formula terbaik bersama pelatih baru Domenico Tedesco, sementara Sassuolo mulai menunjukkan perkembangan positif di bawah Alberto Aquilani.
Salah satu pemain yang menarik perhatian adalah Jay Idzes. Bek Timnas Indonesia tersebut diprediksi kembali menjadi starter di jantung pertahanan Sassuolo.
Bologna Masih Mencari Poin Pertama
Melansir Sportsmole, peralihan dari Vincenzo Italiano ke Tedesco belum berjalan sesuai harapan Bologna.
Pertandingan kompetitif pertama Tedesco berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Lazio. Hasil tersebut kemudian diikuti kekalahan dengan skor identik saat bertandang ke markas Atalanta.
Gol Atalanta yang tercipta hampir pada detik-detik terakhir membuat Bologna menjadi salah satu dari tujuh tim Serie A yang belum mengumpulkan poin.
Masalah lain terlihat di lini serang. Setelah kehilangan Jonathan Rowe dan Santiago Castro, Bologna baru mencatatkan tujuh tembakan tepat sasaran dalam dua pertandingan.
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Jawa Pos
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