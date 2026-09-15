Napoli Akhiri Rentetan 3 Kekalahan Beruntun dengan Kemenangan Tipis 1-0 atas Bologna

Napoli menang tipis atas Bologna di Serie A (Flashscore)
JawaPos.com – Napoli mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bologna dalam lanjutan Serie A di Stadio Diego Armando Maradona.
Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (14/9), Kemenangan tersebut menjadi hasil positif bagi Massimiliano Allegri setelah awal kepemimpinannya sebagai pelatih Napoli belum berjalan sesuai harapan.
Napoli sebelumnya menelan kekalahan 1-0 dari Arsenal di Liga Champions UEFA dan masih kesulitan menunjukkan ketajaman di lini serang.
Napoli mendominasi penguasaan bola dan wilayah permainan, tetapi kesulitan menciptakan peluang berbahaya karena Bologna tampil solid dalam bertahan.
Setelah babak pertama tanpa gol, Noa Lang masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan ancaman lebih besar melalui tusukan serta tembakan rendah yang melebar.
Napoli akhirnya memecah kebuntuan ketika Stanislav Lobotka mencetak gol dari jarak dekat yang menjadi gol keempatnya untuk klub dalam penampilan ke-244.
Bologna sempat memiliki peluang mencetak gol melalui sundulan Arthur Theate, tetapi gol tersebut dianulir karena berada dalam posisi offside.
Rasmus Hojlund juga beberapa kali terlibat dalam upaya Napoli menambah keunggulan, tetapi peluang berikutnya belum mampu menghasilkan gol tambahan.
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