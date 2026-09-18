Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 18 September 2026 | 15.11 WIB

Prediksi Skor Paris FC vs Strasbourg di Liga Prancis: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Paris FC dan Strasbourg akan berduel dalam lanjutan Ligue 1 2026/2027 di Stade Jean-Bouin, Sabtu. (Strasbourg) - Image

Paris FC dan Strasbourg akan berduel dalam lanjutan Ligue 1 2026/2027 di Stade Jean-Bouin, Sabtu. (Strasbourg)

JawaPos.com — Paris FC berpeluang mempertahankan status tak terkalahkan di Ligue 1 2026/2027 saat menjamu Strasbourg di Stade Jean-Bouin, Sabtu (19/9/2026) pukul 22.15 WIB.

Kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen, dengan Paris FC mengoleksi delapan poin dari empat laga dan Strasbourg tujuh poin, sehingga duel di Paris diprediksi berlangsung ketat dan berpotensi berakhir imbang.

Paris FC Punya Pertahanan Kuat di Kandang

Paris FC datang dengan modal pertahanan yang cukup solid setelah meraih hasil imbang 0-0 melawan Lyon pada pekan keempat Ligue 1.

Hasil tersebut menjadi clean sheet ketiga mereka musim ini, sekaligus mempertegas rapinya lini belakang ketika bermain di kandang.

Tim asuhan Liam Rosenior belum kebobolan di kandang pada Ligue 1 musim 2026/2027.

tersebut membuat Paris FC berpeluang memperpanjang rekor tidak terkalahkan di kandang dalam kompetisi ini menjadi lima pertandingan pada Sabtu.

Sebelumnya, Paris FC mengawali bulan ini dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Marseille. Setelah pertandingan dengan skor tinggi tersebut, mereka kembali menunjukkan karakter defensif ketika mampu menahan Lyon tanpa gol.

Kevin Trapp menjadi salah satu pemain penting di balik kokohnya pertahanan Paris FC.

Penjaga gawang asal Jerman itu selalu bermain penuh musim ini dan bahkan tidak perlu melakukan satu pun penyelamatan ketika menghadapi Lyon, sekaligus mengamankan clean sheet ketiganya.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Strasbourg vs Monaco di Liga Prancis: Les Rouge et Blanc Pesta Gol di Kandang Lawan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Strasbourg vs Monaco di Liga Prancis: Les Rouge et Blanc Pesta Gol di Kandang Lawan

Sabtu, 12 September 2026 | 15.35 WIB

Prediksi Skor Troyes vs Strasbourg di Liga Prancis: Duel Seru Berpotensi Imbang di Stade de l'Aube - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Troyes vs Strasbourg di Liga Prancis: Duel Seru Berpotensi Imbang di Stade de l'Aube

Minggu, 6 September 2026 | 17.35 WIB

Prediksi Skor Strasbourg vs Lens di Liga Prancis 2026/2027: Les Sang et Or Curi 3 Poin di Meinau? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Strasbourg vs Lens di Liga Prancis 2026/2027: Les Sang et Or Curi 3 Poin di Meinau?

Jumat, 28 Agustus 2026 | 16.58 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

4

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

5

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat

6

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

7

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

9

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

10

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore