Prediksi Skor Paris FC vs Strasbourg di Liga Prancis: Duel Sengit Berpotensi Imbang

Paris FC dan Strasbourg akan berduel dalam lanjutan Ligue 1 2026/2027 di Stade Jean-Bouin, Sabtu. (Strasbourg)
JawaPos.com — Paris FC berpeluang mempertahankan status tak terkalahkan di Ligue 1 2026/2027 saat menjamu Strasbourg di Stade Jean-Bouin, Sabtu (19/9/2026) pukul 22.15 WIB.
Kedua tim hanya terpaut satu poin di klasemen, dengan Paris FC mengoleksi delapan poin dari empat laga dan Strasbourg tujuh poin, sehingga duel di Paris diprediksi berlangsung ketat dan berpotensi berakhir imbang.
Paris FC datang dengan modal pertahanan yang cukup solid setelah meraih hasil imbang 0-0 melawan Lyon pada pekan keempat Ligue 1.
Hasil tersebut menjadi clean sheet ketiga mereka musim ini, sekaligus mempertegas rapinya lini belakang ketika bermain di kandang.
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Tim asuhan Liam Rosenior belum kebobolan di kandang pada Ligue 1 musim 2026/2027.
tersebut membuat Paris FC berpeluang memperpanjang rekor tidak terkalahkan di kandang dalam kompetisi ini menjadi lima pertandingan pada Sabtu.
Sebelumnya, Paris FC mengawali bulan ini dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Marseille. Setelah pertandingan dengan skor tinggi tersebut, mereka kembali menunjukkan karakter defensif ketika mampu menahan Lyon tanpa gol.
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Kevin Trapp menjadi salah satu pemain penting di balik kokohnya pertahanan Paris FC.
Penjaga gawang asal Jerman itu selalu bermain penuh musim ini dan bahkan tidak perlu melakukan satu pun penyelamatan ketika menghadapi Lyon, sekaligus mengamankan clean sheet ketiganya.
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