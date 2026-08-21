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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.37 WIB

Ronaldinho Comeback di Usia 46 Tahun! Bidik Gol ke-300 Bersama Ravenna FC

Ronaldinho comeback ke lapangan hijau bersama Ravenna FC. (Istimewa) - Image

Ronaldinho comeback ke lapangan hijau bersama Ravenna FC. (Istimewa)

JawaPos.com - Legenda sepak bola Brasil, Ronaldinho, membuat kejutan dengan mengumumkan comeback pada usia 46 tahun.

Mantan bintang Barcelona dan AC Milan itu kembali ke Italia dan bergabung dengan Ravenna, klub Serie C yang tengah memburu tiket promosi ke Serie B.

Kabar tersebut diumumkan dalam acara “Ronaldinho Day” yang digelar di sebuah pantai di Ravenna. Ribuan penggemar datang meski hujan mengguyur untuk menyambut kehadiran pemain yang dikenal dengan kemampuan teknik dan gaya bermain atraktif tersebut.

Dalam acara itu, Ronaldinho mengaku senang bisa kembali ke Italia. Ia menyebut Ravenna memiliki tim yang berpotensi meraih hasil bagus pada musim ini.

“Saya sangat senang berada di sini bersama teman-teman. Kami memiliki tim yang bisa melakukan sesuatu yang bagus,” ujar Ronaldinho.

Meski sudah diperkenalkan sebagai bagian dari Ravenna, Ronaldinho belum memastikan kapan dirinya akan kembali tampil dalam pertandingan resmi. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada pelatih.

“Apakah kalian akan melihat saya bermain? Saya tidak tahu, hanya pelatih yang tahu. Kembali ke Italia adalah sesuatu yang luar biasa. Saya di sini untuk membantu rekan-rekan setim meraih kemenangan,” katanya.

Namun, Ronaldinho memberikan satu target yang cukup menarik. Ia berharap bisa mencetak gol ke-300 sepanjang kariernya jika mendapat kesempatan bermain.

“Seperti yang kalian lihat, saya dalam kondisi yang baik dan merasa bagus. Kalau saya bisa mencetak gol ke-300, tentu akan menjadi sesuatu yang lebih indah,” ucapnya.

Editor: Banu Adikara
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