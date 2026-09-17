Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 17 September 2026 | 22.56 WIB

Kesalahan VAR Derbi Manchester Membuat Matt Donohue Tidak Dapat Penugasan di Inggris Premier League

Kesalahan VAR derbi Manchester membuat Matt Donohue tidak dapat penugasan di Inggris Premier League (Flashscore) - Image

Kesalahan VAR derbi Manchester membuat Matt Donohue tidak dapat penugasan di Inggris Premier League (Flashscore)

JawaPos.com – Matt Donohue, asisten wasit video (VAR) yang mengesahkan gol kemenangan Erling Haaland dalam kemenangan Manchester City 1-0 atas Manchester United, tidak mendapat penugasan untuk pertandingan Liga Premier akhir pekan depan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (16/9), Keputusan tersebut diambil setelah badan perwasitan Pro Ref mengakui adanya kesalahan dalam proses pemeriksaan VAR terhadap gol Haaland.

Asisten VAR Blake Antrobus juga tidak memperoleh penugasan setelah keputusan tersebut dievaluasi oleh kepala petugas perwasitan Howard Webb bersama tim manajemen.

Gol Haaland pada babak kedua sempat dianulir karena penyerang asal Norwegia itu dinilai berada dalam posisi offside.

Setelah dilakukan tinjauan VAR, gol tersebut kemudian disahkan karena Haaland dinilai berada dalam posisi onside ketika menerima bola.

Namun, Pro Ref menyatakan VAR gagal memperhitungkan pengaruh Enzo Fernandez yang mencoba memainkan bola ketika berada dalam posisi offside.

Donohue dan Antrobus diperkirakan tidak akan kembali menjalankan tugas sebagai bagian dari perangkat pertandingan hingga setelah jeda internasional.

Keputusan tersebut menjadi tindak lanjut atas kesalahan VAR yang memengaruhi pengesahan gol penentu dalam derbi Manchester.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ketua Pro Ref Howard Webb Ungkap Kesalahan VAR dalam Gol Kontroversial Haaland - Image
Sepak Bola Dunia

Ketua Pro Ref Howard Webb Ungkap Kesalahan VAR dalam Gol Kontroversial Haaland

Kamis, 17 September 2026 | 04.36 WIB

Buntut Gol Kontroversial Erling Haaland, Petugas VAR Derby Manchester Diskors Pro Ref - Image
Sepak Bola Dunia

Buntut Gol Kontroversial Erling Haaland, Petugas VAR Derby Manchester Diskors Pro Ref

Rabu, 16 September 2026 | 12.36 WIB

Badan Wasit Akui VAR Keliru Sahkan Gol Erling Haaland saat Manchester City Tekuk Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Badan Wasit Akui VAR Keliru Sahkan Gol Erling Haaland saat Manchester City Tekuk Manchester United

Senin, 14 September 2026 | 20.12 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore