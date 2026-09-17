Kesalahan VAR Derbi Manchester Membuat Matt Donohue Tidak Dapat Penugasan di Inggris Premier League

JawaPos.com – Matt Donohue, asisten wasit video (VAR) yang mengesahkan gol kemenangan Erling Haaland dalam kemenangan Manchester City 1-0 atas Manchester United, tidak mendapat penugasan untuk pertandingan Liga Premier akhir pekan depan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (16/9), Keputusan tersebut diambil setelah badan perwasitan Pro Ref mengakui adanya kesalahan dalam proses pemeriksaan VAR terhadap gol Haaland.

Asisten VAR Blake Antrobus juga tidak memperoleh penugasan setelah keputusan tersebut dievaluasi oleh kepala petugas perwasitan Howard Webb bersama tim manajemen.

Gol Haaland pada babak kedua sempat dianulir karena penyerang asal Norwegia itu dinilai berada dalam posisi offside.

Setelah dilakukan tinjauan VAR, gol tersebut kemudian disahkan karena Haaland dinilai berada dalam posisi onside ketika menerima bola.

Namun, Pro Ref menyatakan VAR gagal memperhitungkan pengaruh Enzo Fernandez yang mencoba memainkan bola ketika berada dalam posisi offside.

Donohue dan Antrobus diperkirakan tidak akan kembali menjalankan tugas sebagai bagian dari perangkat pertandingan hingga setelah jeda internasional.