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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 17 September 2026 | 04.36 WIB

Ketua Pro Ref Howard Webb Ungkap Kesalahan VAR dalam Gol Kontroversial Haaland

Ketua Pro Ref Howard Webb Ungkap Kesalahan VAR dalam Gol Kontroversial Haaland / ig @mancity - Image

Ketua Pro Ref Howard Webb Ungkap Kesalahan VAR dalam Gol Kontroversial Haaland / ig @mancity

JawaPos.com - Gol kontroversial Erling Haaland dalam derbi Manchester akhirnya mendapat penjelasan langsung dari Howard Webb. Ketua wasit Pro Ref tersebut mengakui bahwa gol kemenangan Manchester City seharusnya dianulir karena VAR gagal melihat peran Enzo Fernández dalam proses terjadinya gol.

Haaland mencetak gol kemenangan City dalam laga melawan Manchester United di Old Trafford pada Minggu. Gol tersebut sempat dianulir karena offside, sebelum VAR melakukan peninjauan panjang dan meminta wasit Michael Oliver mengesahkannya.

VAR memang benar dalam menentukan bahwa Haaland berada dalam posisi onside. Namun, masalahnya muncul pada posisi Fernández yang berada dalam posisi offside ketika melompat untuk mencoba menyundul umpan silang Joško Gvardiol.

Fernández tidak menyentuh bola, tetapi menurut Webb, posisi dan gerakannya tetap berpotensi memengaruhi permainan. Kesalahan itulah yang membuat gol tersebut seharusnya dibatalkan.

Keputusan untuk mengesahkan gol tersebut memicu kontroversi besar. Bahkan, muncul seruan agar VAR dihapus dari sepak bola Inggris. Sebagai tindak lanjut, VAR Matt Donohue dan asistennya, Blake Antrobus, diskors Pro Ref untuk pertandingan Liga Primer akhir pekan ini.

Melansir ESPN, dalam program "Match Officials: Mic'd Up" yang ditayangkan pada Selasa, Webb mengakui bahwa pihaknya kecewa dengan kesalahan tersebut.

"Saya sangat kecewa dengan hasil ini. Kita semua kecewa. Terutama para wasit sendiri."

Webb mengatakan para pejabat pertandingan juga merasa terpukul karena menyadari telah gagal mengambil keputusan yang tepat.

"Mereka sangat bangga dengan apa yang mereka lakukan dan jelas mereka merasa sakit hati sekarang, karena gagal dalam situasi ini. Mereka tidak akan menjadi wasit lagi [sampai setelah jeda internasional]."

Pro Ref kemudian menghubungi Manchester United untuk mengakui kesalahan tersebut. Webb mengatakan transparansi diperlukan agar pihaknya bisa mengetahui bagian mana dari proses pengambilan keputusan yang mengalami kegagalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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