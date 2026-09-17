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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 16.07 WIB

Prediksi Skor Juventus vs NEC di Liga Europa: Si Nyonya Tuan Panen Gol di Allianz Stadium

Juventus bersiap menjamu NEC pada laga pembuka Liga Europa di Allianz Stadium. (Juventus) - Image

Juventus bersiap menjamu NEC pada laga pembuka Liga Europa di Allianz Stadium. (Juventus)

JawaPos.com — Juventus menjamu NEC pada matchday pembuka Liga Europa di Allianz Stadium, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan misi bangkit setelah kalah dari Sassuolo.

Si Nyonya Tua datang dengan pengalaman Eropa dan pelatih Luciano Spalletti, sedangkan NEC membawa modal finis ketiga Eredivisie musim lalu meski baru dihantam kekalahan 0-3 dari Cambuur.

Mengapa Juventus Diprediksi Bangkit?

Juventus diperkirakan mampu mengamankan kemenangan atas NEC karena kualitas skuad, pengalaman kompetisi Eropa, serta keuntungan bermain di Allianz Stadium.

Kekalahan 1-2 dari Sassuolo pada Minggu lalu membuat skuad Luciano Spalletti punya alasan kuat untuk segera merespons lewat pertandingan Liga Europa.

Juventus sebelumnya juga gagal mengamankan tiket Liga Champions setelah hanya mengumpulkan lima poin dari lima pertandingan terakhir Serie A musim lalu.

Hasil tersebut membuat Bianconeri harus turun ke kompetisi kasta kedua Eropa, meski sejarah mereka cukup mentereng dengan dua gelar Eropa.

Spalletti sendiri bukan sosok asing di Liga Europa karena Juventus menjadi klub kelima yang dibawanya tampil di kompetisi tersebut.

Dari 18 pertandingan fase grup Liga Europa yang pernah dijalani bersama Zenit St Petersburg, Roma, Inter Milan, dan Napoli, Spalletti hanya menelan dua kekalahan.

Awal musim Juventus memang belum sepenuhnya meyakinkan dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Editor: Edi Yulianto
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