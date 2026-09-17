Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 17 September 2026 | 14.40 WIB

Prediksi Skor Juventus vs NEC Nijmegen di Liga Europa: Si Nyonya Tua Menang!

Juventus dan AC Milan bersiap bertarung dalam duel pekan ketiga Serie A 2026/2027 di Turin. (Juventus) - Image

Juventus dan AC Milan bersiap bertarung dalam duel pekan ketiga Serie A 2026/2027 di Turin. (Juventus)

JawaPos.com – Juventus akan menghadapi NEC Nijmegen dalam peman perdana fase Liga Europa 2026/2027 di Allianz Stadium, Turin, Jumat (17/9) dini hari WIB. Si Nyonya Tua - julukan Juventus - diprediksi menang.

Setelah gagal meraih tiket Liga Champions, Juventus harus terdampar di kasta kedua kompetisi Benua Biru. Si Nyonya Tua yang tengah dilanda inkonsistensi berpeluang mengembalikan stabilitas performa pada laga ini.

Musim lalu, Juventus harus puas finis di peringkat kedelapan Liga Italia. Performa lesu mereka di akhir musim kian memperparah kondisi tim, di mana mereka hanya meraih lima poin dari lima laga terakhir.

Di bawah arahan pelatih berpengalaman, Luciano Spalletti, Juventus masih belum juga menemukan stabilitas. Dalam empat laga perdana Liga Italia, tim berseragam hitam putih ini hanya mengalami dua kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Setelah mengalahkan Frosinone dengan skor tipis 1-0 dan Parma dua gol tanpa balas, Juventus lantas kehilangan taji kala ditahan imbang AC Milan dan kalah menyakitkan dari Sassuolo dengan skor 2-3.

Kiprah mereka di turnamen Eropa menarik ditunggu sebab Juventus sudah kenyang akan atmosfer asam garam kompetisi Benua Biru. Selain itu, Juventus juga ditangani pelatih yang sudah akrab dengan medan Liga Europa.

Untuk diketahui, Juventus merupakan tim kelima Spalletti yang bermain di Liga Europa setelah Zenith St. Petersburg, AS Roma, Inter Milan dan Napoli. Rekam jejak Spalletti juga tak main-main.

Dalam 18 laga di Liga Europa, tim-tim yang pernah diasuhnya hanya dua kali menelan kekalahan. Berbanding terbalik, NEC Nijmegen terbilang masih junior di Liga Europa.

Tim yang pernah dibela punggawa Timnas Indonesia, Calvin Verdonk ini melakoni Liga Europa keempat mereka sepanjang sejarah klub. NEC Nijmegen sejatinya memiliki kans lolos ke Liga Champions, namun gagal di babak kualifikasi.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sassuolo Menang Sensasional 3-2 atas Juventus dalam Pertandingan Sengit Serie A - Image
Sepak Bola Dunia

Sassuolo Menang Sensasional 3-2 atas Juventus dalam Pertandingan Sengit Serie A

Selasa, 15 September 2026 | 22.08 WIB

Kekecewaan Guglielmo Vicario saat Juventus Kalah Dramatis Lawan Sassuolo - Image
Sepak Bola Dunia

Kekecewaan Guglielmo Vicario saat Juventus Kalah Dramatis Lawan Sassuolo

Selasa, 15 September 2026 | 14.57 WIB

Jay Idzes Terlihat Pincang Saat Sassuolo Rayakan Kemenangan Dramatis Lawan Juventus - Image
Sepak Bola Dunia

Jay Idzes Terlihat Pincang Saat Sassuolo Rayakan Kemenangan Dramatis Lawan Juventus

Selasa, 15 September 2026 | 00.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris - Image
1

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

2

Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea

3

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

4

Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang

5

Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

7

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

8

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al-Gharafa di Liga Champions Asia: Gabriel Martinelli Cetak Gol Lagi!

9

Prediksi Genoa vs Sudtirol: Rotasi De Rossi Jadi Sorotan, Laga Coppa Italia Bisa Berlangsung Sengit

10

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Osasuna di Liga Spanyol: Los Colchoneros Menang di Metropolitano

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore