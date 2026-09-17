Prediksi Skor Juventus vs NEC Nijmegen di Liga Europa: Si Nyonya Tua Menang!

Juventus dan AC Milan bersiap bertarung dalam duel pekan ketiga Serie A 2026/2027 di Turin. (Juventus)
JawaPos.com – Juventus akan menghadapi NEC Nijmegen dalam peman perdana fase Liga Europa 2026/2027 di Allianz Stadium, Turin, Jumat (17/9) dini hari WIB. Si Nyonya Tua - julukan Juventus - diprediksi menang.
Setelah gagal meraih tiket Liga Champions, Juventus harus terdampar di kasta kedua kompetisi Benua Biru. Si Nyonya Tua yang tengah dilanda inkonsistensi berpeluang mengembalikan stabilitas performa pada laga ini.
Musim lalu, Juventus harus puas finis di peringkat kedelapan Liga Italia. Performa lesu mereka di akhir musim kian memperparah kondisi tim, di mana mereka hanya meraih lima poin dari lima laga terakhir.
Di bawah arahan pelatih berpengalaman, Luciano Spalletti, Juventus masih belum juga menemukan stabilitas. Dalam empat laga perdana Liga Italia, tim berseragam hitam putih ini hanya mengalami dua kemenangan, satu hasil imbang dan satu kekalahan.
Setelah mengalahkan Frosinone dengan skor tipis 1-0 dan Parma dua gol tanpa balas, Juventus lantas kehilangan taji kala ditahan imbang AC Milan dan kalah menyakitkan dari Sassuolo dengan skor 2-3.
Kiprah mereka di turnamen Eropa menarik ditunggu sebab Juventus sudah kenyang akan atmosfer asam garam kompetisi Benua Biru. Selain itu, Juventus juga ditangani pelatih yang sudah akrab dengan medan Liga Europa.
Untuk diketahui, Juventus merupakan tim kelima Spalletti yang bermain di Liga Europa setelah Zenith St. Petersburg, AS Roma, Inter Milan dan Napoli. Rekam jejak Spalletti juga tak main-main.
Dalam 18 laga di Liga Europa, tim-tim yang pernah diasuhnya hanya dua kali menelan kekalahan. Berbanding terbalik, NEC Nijmegen terbilang masih junior di Liga Europa.
Tim yang pernah dibela punggawa Timnas Indonesia, Calvin Verdonk ini melakoni Liga Europa keempat mereka sepanjang sejarah klub. NEC Nijmegen sejatinya memiliki kans lolos ke Liga Champions, namun gagal di babak kualifikasi.
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