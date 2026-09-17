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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 17 September 2026 | 15.15 WIB

Prediksi Skor Crystal Palace vs Lech Poznan di Liga Europa: Misi Kolejorz Curi Poin di Selhurst Park

Crystal Palace bersiap menghadapi Lech Poznan pada laga perdana fase liga Liga Europa 2026/2027 di Selhurst Park. (Lech Poznan) - Image

Crystal Palace bersiap menghadapi Lech Poznan pada laga perdana fase liga Liga Europa 2026/2027 di Selhurst Park. (Lech Poznan)

JawaPos.com — Crystal Palace memulai kiprah di Liga Europa 2026/2027 dengan menjamu Lech Poznan di Selhurst Park, Jumat (18/9/2026) pukul 02.00 WIB, dalam duel yang mempertemukan juara Conference League musim lalu dan kampiun Polandia.

Laga ini menjadi ujian awal bagi Palace di bawah Pierre Sage, sementara Lech Poznan datang dengan modal pengalaman dari babak kualifikasi.

Crystal Palace Ingin Bangkit di Selhurst Park

Crystal Palace mengincar respons setelah menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Ipswich Town pada laga Premier League terakhir.

Hasil tersebut membuat Pierre Sage kalah dalam dua pertandingan liga pertamanya di Selhurst Park, meski Palace sempat mengalahkan Middlesbrough di EFL Cup.

Situasi itu membuat pertandingan melawan Lech Poznan memiliki arti penting bagi Crystal Palace.

The Eagles hanya mengoleksi 11 poin dari pertandingan kandang Premier League sepanjang 2026 dan kini menempati posisi ke-16 pada awal musim domestik.

Padahal, Crystal Palace datang dengan status juara Conference League musim lalu.

Mereka mengangkat trofi di Leipzig setelah menjalani perjalanan impresif, sekaligus menjadi klub Inggris ketiga yang menjuarai kompetisi tersebut dalam sejarah singkat lima tahun penyelenggaraannya.

Prestasi itu juga menjadi pencapaian bersejarah bagi Palace. Mereka menjadi tim pertama sejak 1988 yang berhasil memenangkan trofi utama Eropa pada debutnya di kompetisi kontinental.

Editor: Edi Yulianto
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