Prediksi Crystal Palace vs Lech Poznan di Liga Europa: Duel Sengit Berakhir Imbang

JawaPos.com – Crystal Palace akan menjamu Lech Poznan pada laga pekan perdana fase Liga Europa 2026/2027 di Selhurst Park, London, Jumat (18/9) pukul 02.00 WIB. Laga tersebut diprediksi berjalan sengit hingga berpotensi berakhir imbang.

Crystal Palace merupakan debutan menarik di Liga Europa musim ini. Pasalnya, tim berjuluk The Eagles ini menatap Liga Europa dengan status juara bertahan Liga Konferensi Eropa musim lalu.

Catatan positif Crystal Palace di Liga Konferensi Eropa musim sebelumnya membuat tim berseragam merah biru ini cukup menarik dan patut dinantikan kiprahnya. Crystal Palace memenangkan sembilan dari 17 laga yang dilakoni, lima di antaranya berakhir imbang dan tiga sisanya kalah.

Crystal Palace juga tak terkalahkan dalam enam laga kandang terakhir mereka pada kompetisi tersebut. Namun sayang, kiprah mereka di liga domestik tidak seharum di Eropa.

Pelatih anyar mereka, Pierre Sage masih kesulitan menemukan racikan terbaik. Di Liga Inggris musim ini, Crystal Palace tertahan di peringkat 16 klasemen sementara dengan perolehan tiga poin dari empat laga.

Crystal Palace merupakan tim dengan pertahanan terburuk di Liga Inggris musim ini. Hingga pekan ketiga, mereka sudah kebobolan 11 gol, menjadikan mereka tim dengan jumlah kebobolan terbanyak.

Sementara itu, Lech Poznan harus datang ke Liga Europa dengan susah payah. Tim asal Polandia ini harus merebut tiket Liga Europa melalui babak kualifikasi.

Berbeda dengan Crystal Palace, Lech Poznan tengah tampil sangar di negeri sendiri. Tim berjuluk The Railwaymen ini sukses mempertahankan gelar juara Liga Polandia.