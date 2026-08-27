Prediksi Skor Kauno Zalgiris vs Besiktas: Elang Hitam Kembali Menang dan Lolos ke Liga Europa!

JawaPos.com — Kauno Zalgiris menjamu Besiktas di Dariaus and Gireno Stadium pada Jumat (28/8/2026) pukul 00.00 WIB dalam leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027, dengan klub Turki itu unggul 3-0 dari pertemuan pertama di Istanbul.

Kauno Zalgiris wajib menang besar, sedangkan Besiktas hanya perlu menjaga keunggulan untuk memastikan tiket ke fase liga.

Besiktas Sudah Pegang Keunggulan Telak Besiktas berada dalam posisi sangat menguntungkan setelah menghantam Kauno Zalgiris 3-0 pada leg pertama di Istanbul.

Hyeon-gyu Oh membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan enam menit sebelum Amir Murillo menggandakan skor enam menit kemudian.

Orkun Kokcu kemudian menambah penderitaan Kauno Zalgiris melalui eksekusi penalti sebelum pertandingan memasuki satu jam permainan.

Hasil tersebut membuat Besiktas kini hanya membutuhkan permainan disiplin di Lithuania untuk mengamankan kemenangan agregat dan melanjutkan perjalanan di Liga Europa 2026/2027.

Bagi Kauno Zalgiris, defisit tiga gol menjadi tantangan sangat berat setelah mereka juga gagal menunjukkan konsistensi dalam kompetisi Eropa musim ini.

Klub asal Lithuania tersebut sebelumnya dihajar Dinamo Zagreb 5-0 pada leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champions sebelum kalah 2-1 pada leg kedua dan tersingkir dengan agregat 7-1.