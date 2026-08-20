Prediksi Besiktas vs Kauno Zalgiris di Play-off Liga Eropa 2026/2027: Tuan Rumah Dijagokan Menang!

JawaPos.com - Besiktas akan menghadapi Kauno Zalgiris pada leg pertama play-off Liga Eropa 2026/2027. Klub raksasa Turki itu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan pada laga tersebut.

Besiktas akan bertindak sebagai tuan rumah pada pertandingan leg pertama. Klub berjuluk The Black Eagles itu akan menjamu Kauno Zalgiris di Stadion Tupras, Istanbul, Turki, Jumat (21/8) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di kompetisi Eropa. Bermain di kandang sendiri dan punya kedalaman skuad apik membuat Besiktas dijagokan untuk meraih kemenangan atas Kauno Zalgiris.

Di bawah komando Vincenzo Italiano, Besiktas juga memiliki pertahanan yang solid. Kekuatan serangan mereka diyakini cukup untuk mengeksploitasi lini pertahanan Kauno Zalgiris. Maka itu, skuad The Black Eagles berpotensi meraih kemenangan atas tamunya dari Lithuania dengan skor mencolok lebih dari dua gol.

Ditambah, Besiktas baru saja mendaratkan bomber berkebangsaan Serbia, Dusan Vlahovic. Jika striker berusia 26 tahun itu diturunkan malam nanti, tentu akan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Kauno Zalgiris.

Besiktas datang ke laga tersebut dengan modal positif. The Black Eagles memastikan tempat di babak play-off setelah bungkam Hradec Kralove dengan kemenangan agregat 2-0.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan impresif pasukan Vincenzo Italiano dalam perjalanannya menuju putaran final Liga Eropa 2026/2027. Besiktas meraih empat kemenangan beruntun tanpa kebobolan di babak kualifikasi kompetisi antarklub kasta kedua Eropa.

Kemudian, Besiktas juga memulai kampanye mereka dengan manis di Liga Turki 2026/2027. Skuad The Black Eagles menang tipis 1-0 atas Eyupspor, lagi-lagi mereka menang tanpa kebobolan, menandakan solidnya pertahanan yang digalang Tiago Djalo dkk.