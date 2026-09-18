Thibaut Courtois Ungkap Rencana Bermain hingga Usia 40 Tahun Bersama Real Madrid

JawaPos.com – Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, mengungkapkan bahwa dirinya masih ingin bermain sepak bola selama lima atau enam musim lagi meskipun usianya telah mencapai 34 tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (18/9), Courtois mengatakan keinginannya tersebut dalam wawancara dengan Forbes dan menegaskan bahwa dirinya belum memikirkan pensiun dalam waktu dekat.

Jika rencana tersebut terwujud, kiper asal Belgia itu berpeluang melanjutkan karier hingga berusia sekitar 39 atau 40 tahun.

Keinginan Courtois untuk terus bermain juga berkaitan dengan masa depannya bersama Real Madrid yang masih menjadi klub penting dalam kariernya.

Courtois saat ini terikat kontrak hingga 2027, sementara Real Madrid disebut sedang berupaya memperpanjang masa baktinya selama satu musim hingga Juni 2028.

Sejak bergabung pada 2018, Courtois telah mencatatkan lebih dari 300 penampilan serta membantu Real Madrid meraih sejumlah trofi, termasuk dua Liga Champions dan tiga gelar LaLiga.

Courtois juga memutuskan untuk tidak memperkuat Belgia pada Nations League mendatang sebagai bagian dari upaya mengatur beban fisiknya, tetapi keputusan tersebut bukan tanda bahwa dirinya pensiun dari tim nasional.

Courtois masih berencana memperjuangkan tempatnya dan berharap dapat kembali membela Belgia dalam kualifikasi Euro 2028.