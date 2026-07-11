Prediksi Norwegia vs Inggris di Perempat Final Piala Dunia 2026, Duel Haaland dan Kane Perebutkan Tiket ke Semifinal

JawaPos.com - Laga perempat final Piala Dunia 2026 akan menyajikan pertarungan menarik antara Norwegia dan timnas Inggris. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Miami Stadium pada Minggu (12/7) pukul 04.00 WIB.

Pertandingan antara timnas Inggris lawan Norwegia diprediksi berlangsung sengit karena sama-sama membawa modal impresif sejak fase grup hingga babak 16 besar piala dunia. Inggris datang dengan status sebagai salah satu favorit juara, sementara Norwegia terus mencuri perhatian berkat performa konsisten yang dipimpin mesin gol mereka Erling Haaland.

Pertemuan Norwegia vs timnas timnas Inggris diyakini bakal menjadi salah satu laga paling menarik di babak delapan besar piala dunia. Norwegia melangkah ke perempat final setelah membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Brasil.

Tim asuhan Stale Solbakken menang 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung penuh intensitas. Kemenangan tersebut semakin menegaskan bahwa Norwegia bukan sekadar tim pelengkap di turnamen kali ini.

Sebelumnya, Norwegia juga berhasil melewati Pantai Gading dengan skor 2-1 pada babak 32 besar. Meski sempat menelan kekalahan telak 1-4 dari Prancis di fase grup, mereka mampu bangkit dan menunjukkan mentalitas kuat saat memasuki fase gugur.

Performa Erling Haaland menjadi salah satu alasan utama keberhasilan Norwegia. Penyerang Manchester City itu tampil luar biasa dengan koleksi tujuh gol sepanjang turnamen.

Ketajamannya membuat setiap peluang sekecil apa pun mampu diubah menjadi ancaman bagi lawan. Tidak hanya Haaland, Norwegia juga memiliki sederet pemain yang sedang berada dalam performa terbaik.

Martin Odegaard tetap menjadi motor permainan di lini tengah, sementara Antonio Nusa menghadirkan kecepatan dan kreativitas dari sektor sayap. Kombinasi keduanya membuat pola serangan Norwegia semakin berbahaya.