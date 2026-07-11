Prediksi Norwegia vs Inggris di Perempat Final Piala Dunia 2026, Duel Haaland dan Kane Perebutkan Tiket ke Semifinal

Harry Kane diprediksi menjadi pusat perhatian saat Norwegia menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami. (Instagram @harrykane)
JawaPos.com - Laga perempat final Piala Dunia 2026 akan menyajikan pertarungan menarik antara Norwegia dan timnas Inggris. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Miami Stadium pada Minggu (12/7) pukul 04.00 WIB.
Pertandingan antara timnas Inggris lawan Norwegia diprediksi berlangsung sengit karena sama-sama membawa modal impresif sejak fase grup hingga babak 16 besar piala dunia. Inggris datang dengan status sebagai salah satu favorit juara, sementara Norwegia terus mencuri perhatian berkat performa konsisten yang dipimpin mesin gol mereka Erling Haaland.
Pertemuan Norwegia vs timnas timnas Inggris diyakini bakal menjadi salah satu laga paling menarik di babak delapan besar piala dunia. Norwegia melangkah ke perempat final setelah membuat kejutan besar dengan menyingkirkan Brasil.
Baca Juga:Punya Darah Surabaya, Kayne van Oevelen Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia sebagai Kiper Masa Depan
Tim asuhan Stale Solbakken menang 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung penuh intensitas. Kemenangan tersebut semakin menegaskan bahwa Norwegia bukan sekadar tim pelengkap di turnamen kali ini.
Sebelumnya, Norwegia juga berhasil melewati Pantai Gading dengan skor 2-1 pada babak 32 besar. Meski sempat menelan kekalahan telak 1-4 dari Prancis di fase grup, mereka mampu bangkit dan menunjukkan mentalitas kuat saat memasuki fase gugur.
Performa Erling Haaland menjadi salah satu alasan utama keberhasilan Norwegia. Penyerang Manchester City itu tampil luar biasa dengan koleksi tujuh gol sepanjang turnamen.
Baca Juga:Ole Romeny Dikabarkan Kenakan Nomor 10 di Fortuna Sittard, Isyarat Kepindahan ke Eredivisie Kian Kuat
Ketajamannya membuat setiap peluang sekecil apa pun mampu diubah menjadi ancaman bagi lawan. Tidak hanya Haaland, Norwegia juga memiliki sederet pemain yang sedang berada dalam performa terbaik.
Martin Odegaard tetap menjadi motor permainan di lini tengah, sementara Antonio Nusa menghadirkan kecepatan dan kreativitas dari sektor sayap. Kombinasi keduanya membuat pola serangan Norwegia semakin berbahaya.
Di sisi lain, Inggris juga menunjukkan kapasitas mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Tim asuhan Thomas Tuchel berhasil melewati ujian berat ketika mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2 pada babak 16 besar.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!