Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

JawaPos.com - Timnas Inggris lebih diunggulkan saat menghadapi Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Minggu (12/7) pukul 04.00 WIB. Namun, ketajaman Erling Haaland yang sudah mengoleksi tujuh gol membuat tim asuhan Thomas Tuchel harus bekerja ekstra jika ingin memastikan tiket ke semifinal.

Laga Timnas Inggris vs Norwegia menjadi salah satu pertandingan paling menarik di babak delapan besar. Timnas Inggris di bawah Thomas Tuchel bertekad mengakhiri catatan kurang memuaskan di fase perempat final, sedangkan Norwegia mengincar sejarah dengan menembus semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Mengapa Duel Haaland dan Kane Menjadi Sorotan? Pertandingan perempat final piala dunia ini mempertemukan dua penyerang paling produktif sepanjang turnamen. Erling Haaland memimpin lini depan Norwegia dengan koleksi tujuh gol, sementara Harry Kane sudah mencetak enam gol untuk timnas Inggris.

Produktivitas keduanya diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan. Haaland dikenal sangat berbahaya saat mendapatkan ruang di kotak penalti, sedangkan Kane tetap menjadi ujung tombak yang efektif sekaligus mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya.

Inggris juga memiliki kekuatan tambahan lewat Jude Bellingham yang terus tampil konsisten sepanjang turnamen. Gelandang muda itu menjadi motor serangan sekaligus penghubung antara lini tengah dan lini depan.

Di kubu Norwegia, Martin Odegaard menjadi sosok kreatif yang mengatur ritme permainan. Kapten tim itu akan menjadi pemasok utama bola-bola matang kepada Haaland dan Alexander Sorloth.

Bagaimana Strategi Thomas Tuchel Menghadapi Norwegia? Thomas Tuchel diperkirakan akan memberikan perhatian khusus kepada Haaland. Inggris tidak hanya harus menghentikan penyelesaian akhirnya, tetapi juga memutus suplai bola dari lini tengah Norwegia.

Declan Rice dan Elliot Anderson kemungkinan mendapat tugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus membatasi ruang gerak Odegaard. Sementara itu, duet John Stones dan Marc Guehi diharapkan mampu mengantisipasi pergerakan Haaland di dalam kotak penalti.