Antonio Nusa Jadi Senjata Rahasia Norwegia, Performa Gemilang Ancam Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Antonio Nusa mulai mencuri perhatian sebagai salah satu pemain muda paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Di tengah sorotan yang selama ini lebih banyak mengarah kepada Erling Haaland, winger berusia 21 tahun tersebut justru mampu menunjukkan bahwa Norwegia memiliki lebih dari satu pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan.

Performa impresif Nusa menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan Norwegia melangkah ke babak 16 besar. Penampilannya saat menghadapi Pantai Gading menjadi bukti bahwa dirinya mampu tampil tenang dalam pertandingan besar.

Dengan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberanian menyerang lini pertahanan lawan, Nusa menjadi sosok yang terus memberikan ancaman sepanjang pertandingan. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari statistik, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap permainan tim.

Setiap kali menguasai bola, pemain yang memperkuat RB Leipzig itu mampu membuka ruang, memancing pemain bertahan keluar dari posisinya, hingga menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Permainan dinamis tersebut membuat Norwegia memiliki variasi serangan yang jauh lebih berbahaya.

Selama turnamen berlangsung, Nusa menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dia tampil lebih percaya diri dibandingkan beberapa musim sebelumnya dan semakin matang dalam mengambil keputusan di area sepertiga akhir lapangan.

Kombinasi kecepatan, teknik individu, dan visi bermain membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling sulit dihentikan dalam situasi satu lawan satu. Keberadaan Erling Haaland memang masih menjadi perhatian utama setiap lawan Norwegia. Namun kondisi tersebut justru memberikan keuntungan bagi Antonio Nusa.

Saat fokus pertahanan lawan tertuju kepada Haaland, Nusa kerap mendapatkan ruang untuk melakukan akselerasi dari sisi lapangan. Situasi itu beberapa kali berhasil dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan peluang berbahaya.

Kemampuan Nusa dalam melakukan penetrasi menjadi salah satu keunggulan utamanya. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan berlari, tetapi juga memiliki kontrol bola yang sangat baik saat bergerak di ruang sempit.