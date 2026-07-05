Antonio Nusa Jadi Senjata Rahasia Norwegia, Performa Gemilang Ancam Timnas Brasil di Piala Dunia 2026

Antonio Nusa curi perhatian sebagai salah satu pemain muda di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Antonio Nusa mulai mencuri perhatian sebagai salah satu pemain muda paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Di tengah sorotan yang selama ini lebih banyak mengarah kepada Erling Haaland, winger berusia 21 tahun tersebut justru mampu menunjukkan bahwa Norwegia memiliki lebih dari satu pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan.
Performa impresif Nusa menjadi salah satu faktor penting di balik keberhasilan Norwegia melangkah ke babak 16 besar. Penampilannya saat menghadapi Pantai Gading menjadi bukti bahwa dirinya mampu tampil tenang dalam pertandingan besar.
Dengan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberanian menyerang lini pertahanan lawan, Nusa menjadi sosok yang terus memberikan ancaman sepanjang pertandingan. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari statistik, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap permainan tim.
Baca Juga:Machida Zelvia Rekrut Nicholas Guimarães, Kiper Masa Depan Timnas Filipina Kini Tampil di J-League
Setiap kali menguasai bola, pemain yang memperkuat RB Leipzig itu mampu membuka ruang, memancing pemain bertahan keluar dari posisinya, hingga menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Permainan dinamis tersebut membuat Norwegia memiliki variasi serangan yang jauh lebih berbahaya.
Selama turnamen berlangsung, Nusa menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dia tampil lebih percaya diri dibandingkan beberapa musim sebelumnya dan semakin matang dalam mengambil keputusan di area sepertiga akhir lapangan.
Kombinasi kecepatan, teknik individu, dan visi bermain membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling sulit dihentikan dalam situasi satu lawan satu. Keberadaan Erling Haaland memang masih menjadi perhatian utama setiap lawan Norwegia. Namun kondisi tersebut justru memberikan keuntungan bagi Antonio Nusa.
Baca Juga:Prediksi Meksiko vs Timnas Inggris di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Berat The Three Lions di Stadion Azteca
Saat fokus pertahanan lawan tertuju kepada Haaland, Nusa kerap mendapatkan ruang untuk melakukan akselerasi dari sisi lapangan. Situasi itu beberapa kali berhasil dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan peluang berbahaya.
Kemampuan Nusa dalam melakukan penetrasi menjadi salah satu keunggulan utamanya. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan berlari, tetapi juga memiliki kontrol bola yang sangat baik saat bergerak di ruang sempit.
Dengan perubahan arah yang cepat, pemain muda tersebut sering kali mampu melewati lebih dari satu pemain bertahan dalam satu rangkaian serangan. Sepanjang musim 2025/2026 bersama RB Leipzig, Antonio Nusa juga menunjukkan perkembangan yang cukup konsisten.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia