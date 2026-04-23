Kabar Buruk untuk Tottenham, Destiny Udogie Terancam Absen Saat Hadapi Wolves

Pemain Tottenham Hotspur, Destiny Udogie. (Istimewa)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali mendapat kabar kurang baik menjelang laga penting menghadapi Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Premier League akhir pekan ini.
Bek kiri andalan mereka, Destiny Udogie, dikabarkan mengalami masalah kebugaran dan berpeluang absen pada pertandingan yang digelar di Stadion Molineux.
Situasi ini tentu menjadi pukulan tambahan bagi Tottenham yang sedang berada dalam tekanan besar di papan bawah klasemen.
Tim asuhan Roberto De Zerbi masih berjuang keluar dari zona berbahaya dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bertahan di Premier League musim depan.
Udogie sebelumnya baru saja kembali bermain setelah pulih dari cedera hamstring. Pemain asal Italia itu bahkan langsung tampil sejak menit awal dalam dua pertandingan pertama De Zerbi bersama Tottenham.
Namun, kondisi fisiknya kembali bermasalah dan membuat tim pelatih harus memantau perkembangannya dalam beberapa hari ke depan.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai jenis cedera terbaru yang dialami Udogie.
Meski begitu, laporan dari thesun.uk.co menyebut peluang sang pemain untuk tampil melawan Wolves cukup kecil.
Absennya Udogie jelas bisa memengaruhi keseimbangan permainan Tottenham, terutama di sektor kiri pertahanan.
