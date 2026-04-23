Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 April 2026 | 05.51 WIB

Kabar Buruk untuk Tottenham, Destiny Udogie Terancam Absen Saat Hadapi Wolves

Pemain Tottenham Hotspur, Destiny Udogie. (Istimewa)

JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali mendapat kabar kurang baik menjelang laga penting menghadapi Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Premier League akhir pekan ini.

Bek kiri andalan mereka, Destiny Udogie, dikabarkan mengalami masalah kebugaran dan berpeluang absen pada pertandingan yang digelar di Stadion Molineux.

Situasi ini tentu menjadi pukulan tambahan bagi Tottenham yang sedang berada dalam tekanan besar di papan bawah klasemen.

Tim asuhan Roberto De Zerbi masih berjuang keluar dari zona berbahaya dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang bertahan di Premier League musim depan.

Udogie sebelumnya baru saja kembali bermain setelah pulih dari cedera hamstring. Pemain asal Italia itu bahkan langsung tampil sejak menit awal dalam dua pertandingan pertama De Zerbi bersama Tottenham.

Namun, kondisi fisiknya kembali bermasalah dan membuat tim pelatih harus memantau perkembangannya dalam beberapa hari ke depan.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai jenis cedera terbaru yang dialami Udogie.

Meski begitu, laporan dari thesun.uk.co menyebut peluang sang pemain untuk tampil melawan Wolves cukup kecil.

Absennya Udogie jelas bisa memengaruhi keseimbangan permainan Tottenham, terutama di sektor kiri pertahanan.

Artikel Terkait
Liverpool ke Perempat Final Piala FA setelah Taklukkan Wolves 3-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Liverpool ke Perempat Final Piala FA setelah Taklukkan Wolves 3-1

Sabtu, 7 Maret 2026 | 19.23 WIB

Prediksi Wolverhampton Wanderers vs Liverpool: Arne Slot Harus Main Lebih Cepat! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Wolverhampton Wanderers vs Liverpool: Arne Slot Harus Main Lebih Cepat!

Jumat, 6 Maret 2026 | 18.42 WIB

Manchester United vs Wolves 1-1, Ruben Amorim Sebut Setan Merah Kurang Kreatif - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United vs Wolves 1-1, Ruben Amorim Sebut Setan Merah Kurang Kreatif

Rabu, 31 Desember 2025 | 14.06 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

