Itu Gol Kelas! Pelatih Liverpool Andoni Iraola Puji Gol Dominik Szoboszlai saat Tekuk Tottenham 3-1

Dominik Szoboszlai dapat pujian khusus dari Andoni Iraola. (@liverpoolfc/Instagram).
JawaPos.com - Liverpool melaju ke putaran keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-1 di Anfield.
Dominik Szoboszlai mencuri perhatian setelah mencetak gol spektakuler dari jarak sekitar 30 yard atau 27 meter. Pelatih Liverpool Andoni Iraola pun memberi pujian khusus kepada gelandang asal Hungaria itu.
Liverpool membuka keunggulan melalui Alexis Mac Allister pada menit ke-21 sebelum Cody Gakpo menggandakan skor pada menit ke-54. Tottenham sempat memperkecil ketertinggalan melalui Conor Gallagher pada menit ke-69 sehingga membuat tuan rumah harus kembali bekerja keras untuk mengamankan kemenangan.
Dominik Szoboszlai yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61 lalu memastikan kemenangan Liverpool. Szoboszlai melepaskan tembakan dari jarak jauh pada menit ke-90+1 yang tidak mampu dihentikan kiper Tottenham, Martin Dubravka.
Andoni Iraola pun memberikan pujian khusus untuk gol Szoboszlai yang dianggapnya berada di level berbeda. “Ketiga gol yang kami cetak sangat bagus. Awal dari gol pertama dan kedua juga sangat penting bagi kami, tetapi gol ketiga itu kelas dunia. Itu luar biasa,” kata Iraola dikutip dari ESPN.
Menurut Iraola, kemampuan Szoboszlai membuat rekan setim dan suporter memiliki keyakinan bahwa tembakan dari jarak jauh tetap berpeluang menghasilkan gol. “Sebelum dia (Szoboszlai) menembak, Anda sudah percaya dia mungkin mencetak gol. Dengan pemain lain, Anda mungkin berpikir jaraknya terlalu jauh, tetapi dengan Dom semua orang berpikir dia mungkin mencetak gol,” ujarnya.
Keputusan Iraola merombak total susunan pemain pun membuahkan hasil manis. Usai merotasi 10 pemain dari laga imbang tanpa gol melawan Fulham pada 12 September di Premier League, timnya sukses mengamankan kemenangan krusial atas Tottenham.
Iraola menjelaskan perubahan itu dilakukan untuk memberikan energi baru kepada tim. Menurutnya, Liverpool membutuhkan pemain dengan kondisi fisik yang lebih segar setelah penampilan mereka melawan Fulham. “Memang benar saya membuat banyak perubahan, tetapi saya pikir saya perlu melakukannya karena kami bisa melihat pada pertandingan sebelumnya bahwa kami sedikit kekurangan energi dan membutuhkan tenaga baru,” kata Iraola.
Keputusan itu juga mendapat respons positif dari para pemain Liverpool. Iraola menilai seluruh pemain yang diturunkan mampu menunjukkan intensitas dan agresivitas sepanjang pertandingan. “Saya senang karena semua pemain telah memberikan intensitas dan agresivitas. Saya pikir kami tampil bagus dalam banyak bagian pertandingan. Saya juga senang karena kami pantas memenangkan pertandingan dan mendapatkan hak untuk berada di babak berikutnya,” tuturnya.
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