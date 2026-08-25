Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Veljko Simic menjadi salah satu pemain yang diharapkan membawa Sabah membalikkan kekalahan 1-2 dari Hapoel Be'er Sheva. (Sabah)
JawaPos.com — Sabah FK diprediksi mengalahkan Hapoel Be'er Sheva 2-0 pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Champions 2026/2027 di Bank Respublika Arena, Azerbaijan, Selasa (25/8/2026) pukul 23.45 WIB, dan membalikkan kekalahan 1-2 pada leg pertama di Bucharest untuk lolos ke league phase Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
Sabah memiliki modal kuat untuk membalikkan keadaan karena mereka selalu memenangkan pertandingan Eropa di kandang sepanjang perjalanan kualifikasi musim ini.
Klub asal Azerbaijan tersebut juga sudah membuktikan mental comeback saat menghadapi AGF, ketika kekalahan 1-2 pada leg pertama mampu dibalas dengan kemenangan telak 4-0 di pertandingan kedua.
Perjalanan Sabah menuju playoff tidak didapat dengan mudah karena mereka lebih dulu melewati TNS, KuPS, dan AGF sebelum menghadapi Hapoel Be'er Sheva.
Selain catatan impresif di kompetisi Eropa, Sabah juga membuka kompetisi domestik 2026/2027 dengan kemenangan 2-0 atas Kapaz.
Situasi tersebut membuat Sabah memiliki alasan untuk percaya diri meski tertinggal agregat 1-2.
Mereka hanya membutuhkan kemenangan dengan selisih dua gol untuk memastikan tiket ke league phase, sedangkan kemenangan 1-0 juga cukup untuk mengubah agregat menjadi 2-2 dan membawa laga menuju babak tambahan.
Veljko Simic menjadi salah satu pemain yang paling diharapkan mampu mengubah jalannya pertandingan untuk Sabah setelah mencetak gol cepat pada leg pertama.
Gelandang serang tersebut sedang berada dalam performa apik dengan koleksi enam gol dari tujuh penampilan sejak awal musim.
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Jawa Pos
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