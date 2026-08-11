Prediksi Putaran Ketiga Leg Kedua Kualifikasi Liga Champions, Bagaimana Nasib Wakil Israel?

JawaPos.com - Liga Champions musim 2026/2027 memang belum dimulai, tapi sebagian besar klub yang tak memiliki tiket lolos otomatis di fase grup wajib melalui jalur kualifikasi.

Nah, di sini terdapat sejumlah klub Eropa yang bakal berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke play-off sebelum tampil di kompetisi sepak bola Benua Biru. Salah satunya wakil Israel, Hapoel Be'er Sheva.

Mereka menjadi satu-satunya wakil Israel di putaran ketiga babak kualifikasi, dan mereka akan berhadapan dengan Red Star Belgrade (Crvena Zvezda) dari Serbia. Di leg pertama sebelumnya, Be'er Sheva unggul 1-0 di leg pertama, dan kini mereka akan menjalani leg kedua di kandang Belgrade.

Bagaimana nasibnya? Perlu disimak bagaimana perjuangan mereka menembus play-off, apalagi mereka tak sendirian. Sejumlah klub lain juga berambisi meraih kesuksesan di leg kedua ini.

Siapa saja mereka? Berikut jadwal leg kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026/2027.

Selasa (11/8) Kairat Almaty (Kazakhstan) vs Levski Sofia (Bulgaria)

Pukul 22.00 WIB

Bodo/Glimt (Norwegia) vs Royale Union SG (Belgia)

Pukul 23.00 WIB

Sabah Baku (Azerbaijan) vs Aarhus (Denmark)

Pukul 23.00 WIB