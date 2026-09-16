Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia di Liga Europa: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

JawaPos.com - Olympiacos akan menjamu Jagiellonia Bialystok pada laga pembuka league phase Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Georgios Karaiskakis Stadium, Rabu (16/9) malam waktu setempat.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Olympiacos membawa misi meraih tiga poin. Namun, pertandingan tersebut tidak datang pada situasi yang sepenuhnya ideal bagi klub asal Yunani tersebut.

Olympiacos baru saja mengalami pergantian pelatih. Jose Luis Mendilibar meninggalkan klub setelah perjalanan singkat pada awal musim, kemudian posisi pelatih dipercayakan kepada Imanol Alguacil.

Alguacil langsung menghadapi tantangan berat. Laga pertamanya bersama Olympiacos berakhir dengan kekalahan 0-1 dari OFI Crete di kandang pada kompetisi domestik.

Hasil tersebut membuat persiapan Olympiacos menuju pertandingan Eropa sedikit terganggu. Apalagi, tim belum menunjukkan konsistensi dalam beberapa laga awal musim.

Dalam empat pertandingan Greek Super League, Olympiacos baru mencatat dua kemenangan. Mereka mengalahkan Atromitos dan Asteras Tripolis dengan skor identik 1-0.

Sementara itu, Olympiacos sempat tampil meyakinkan di Greek Cup. Mereka menang 4-0 atas Larissa, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Volos sebelum kembali mengalahkan lawan yang sama dengan skor 3-2.

Pergantian pelatih tentu membutuhkan proses. Alguacil memiliki waktu yang cukup terbatas untuk menerapkan pendekatan permainannya sebelum menghadapi Jagiellonia.