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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.13 WIB

Prediksi Skor Iberia 1999 vs Jagiellonia di Kualifikasi Europa League 2026/2027

Iberia 1999 menghadapi Jagiellonia Bialystok pada leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027 di Mikheil Meskhi Stadium. (Jagiellonia Bialystok) - Image

Iberia 1999 menghadapi Jagiellonia Bialystok pada leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027 di Mikheil Meskhi Stadium. (Jagiellonia Bialystok)

JawaPos.com - Iberia 1999 diprediksi kembali kalah dari Jagiellonia Bialystok pada leg kedua play off Liga Europa 2026/2027 di Mikheil Meskhi Stadium, Kamis (27/8) pukul 23.00 WIB, setelah tertinggal agregat empat gol.

Tuan rumah wajib tampil menyerang sejak awal, tetapi performa yang belum konsisten membuat peluang membalikkan keadaan sangat berat.

Jagiellonia Bialystok datang ke Georgia dengan modal kemenangan telak 4-0 pada leg pertama.

Hasil tersebut membuat wakil Polandia hanya membutuhkan permainan disiplin untuk menjaga keunggulan dan memastikan tiket menuju league phase Liga Europa.

Pada pertemuan pertama, Jagiellonia tampil jauh lebih efektif di depan gawang. Iberia 1999 sebenarnya bermain menyerang dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi penyelesaian akhir menjadi persoalan utama sepanjang pertandingan.

Jagiellonia Sudah Unggul Empat Gol

Jagiellonia Bialystok membuka keunggulan melalui Jesus Imaz dari titik penalti pada babak pertama.

Eksekusi awal gelandang veteran tersebut sempat gagal, tetapi penalti harus diulang setelah pemain Iberia 1999 dinilai melakukan pelanggaran berupa encroachment.

Imaz kemudian menjalankan tugasnya dengan sempurna pada kesempatan kedua.

Setelah itu, Jeremy Agbonifo memperlebar keunggulan Jagiellonia lewat gol berkualitas sebelum Sergio Lozano mencetak gol lainnya sebagai pemain pengganti.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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