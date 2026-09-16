Prediksi Skor Omonia vs Celta: Laga Perdana Liga Europa: Duel Ketat Berpotensi Berakhir 1-1

JawaPos.com - Omonia akan menjamu Celta Vigo pada matchday pertama fase liga UEFA Europa League 2026/27. Pertandingan ini berlangsung di GSP Stadium, Kamis (17/9/2026) dini hari WIB, dengan kick-off dijadwalkan pukul 23.45 WIB.

Duel Omonia vs Celta menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali perjalanan di Liga Europa dengan hasil positif. Omonia datang dengan pengalaman melewati babak kualifikasi, sedangkan Celta Vigo langsung mendapatkan tempat di fase liga setelah mengakhiri musim La Liga 2025/26 di posisi keenam.

Bagi Omonia, perjalanan menuju fase liga tidak berlangsung mudah. Klub asal Siprus tersebut sebelumnya harus mengikuti kualifikasi Liga Champions. Mereka tersingkir setelah kalah dari Kairat Almaty melalui adu penalti pada babak kedua.

Omonia kemudian melanjutkan perjuangan di jalur Liga Europa. Mereka berhasil melewati Lincoln Red Imps dengan agregat 2-1. Setelah itu, Omonia kembali meraih hasil positif dengan menyingkirkan St. Truiden lewat keunggulan agregat 4-2.

Catatan kandang Omonia di kompetisi Eropa musim ini juga cukup solid. Mereka berhasil memenangkan tiga pertandingan Eropa yang dimainkan di kandang.

Modal tersebut bisa menjadi bekal penting ketika menghadapi Celta yang memiliki pengalaman lebih banyak di level kompetisi Eropa.

Namun, performa Omonia di kompetisi domestik belum sepenuhnya meyakinkan. Dalam empat pertandingan kompetitif terakhir, mereka hanya meraih satu kemenangan. Dua pertandingan berakhir imbang dan satu lainnya berakhir dengan kekalahan.

Masalah lain terlihat dari produktivitas lini depan. Omonia tidak mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhir. Meski demikian, pertahanan mereka cukup rapat karena hanya kebobolan satu gol dalam periode tersebut.