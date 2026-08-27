Prediksi Skor Omonia vs Sint-Truiden di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: De Kanaries Lolos!

Sint-Truiden membawa keunggulan 1-0 atas Omonia menuju leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027. (Sint-Truiden)
JawaPos.com — Omonia menjamu Sint-Truiden pada leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027 di GSP Stadium, Jumat (28/8/2026) pukul 00.00 WIB, dengan misi membalikkan kekalahan 0-1 pada leg pertama di Belgia.
Sint-Truiden diprediksi mampu menahan tuan rumah dan melaju ke fase liga dengan agregat 2-1.
Omonia membutuhkan kemenangan minimal dua gol jika ingin memastikan kelolosan tanpa drama setelah Shogo Taniguchi mencetak gol penentu pada menit ke-94 di pertemuan pertama.
Hasil tersebut membuat wakil Siprus harus tampil lebih agresif di kandang sendiri, sekaligus menjaga pertahanan agar tidak kebobolan gol tandang yang bisa memperberat misi mereka.
Performa Omonia di kompetisi Eropa musim ini menunjukkan pertandingan ketat dengan produktivitas rendah.
Dalam lima laga kualifikasi Eropa sejak 22 Juli, Omonia belum pernah mencetak maupun kebobolan lebih dari satu gol dalam satu pertandingan.
Catatan kandang tetap menjadi modal penting bagi pasukan Henning Berg.
Sejak musim 2024/2025, Omonia pernah meraih kemenangan kandang atas Rapid Vienna, Wolfsberger AC, dan Dynamo Kiev sehingga dukungan suporter di GSP Stadium bisa menjadi faktor yang menghidupkan peluang comeback.
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Sint-Truiden datang ke Siprus dengan keuntungan agregat 1-0 sekaligus kepercayaan diri setelah mampu meredam Omonia pada leg pertama.
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Jawa Pos
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