Prediksi Skor Ararat Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Tuan Rumah Punya Modal Main di Kandang

JawaPos.com - Ararat Armenia akan menghadapi Sparta Prague pada laga pembuka fase liga Liga Europa 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Laga ini menjadi momen penting bagi Ararat-Armenia karena mereka untuk pertama kalinya tampil di fase utama Liga Europa. Klub asal Armenia itu berhasil mencapai kompetisi tersebut setelah melalui perjalanan panjang di babak kualifikasi.

Ararat-Armenia sebelumnya harus turun dari jalur Liga Champions setelah dikalahkan NK Celje pada putaran ketiga. Mereka kemudian mendapat kesempatan melanjutkan perjalanan di Liga Europa dan berhasil melewati Universitatea Craiova pada babak playoff.

Keberhasilan tersebut membuat Ararat-Armenia mencatat sejarah sebagai klub Armenia pertama yang tampil di fase utama Liga Europa.

Mereka juga datang ke pertandingan ini dengan modal yang cukup baik. Ararat-Armenia meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik tanpa kebobolan. Pada pertandingan terakhir, mereka menang telak 3-0 atas Syunik.

Hasil tersebut membuat Ararat-Armenia berada di posisi ketiga klasemen liga Armenia. Mereka masih tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Noah.

Selain performa terkini, faktor kandang juga bisa menjadi modal penting bagi Ararat-Armenia. Mereka memiliki catatan bagus dalam pertandingan Eropa di Vazgen Sargsyan Republican Stadium.