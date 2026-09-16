Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 17 September 2026 | 02.33 WIB

Prediksi Skor Ararat Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Tuan Rumah Punya Modal Main di Kandang

Ararat-Armenia menghadapi Sparta Prague pada laga pembuka fase utama Liga Europa. (Sparta Prague) - Image

Ararat-Armenia menghadapi Sparta Prague pada laga pembuka fase utama Liga Europa. (Sparta Prague)

JawaPos.com - Ararat Armenia akan menghadapi Sparta Prague pada laga pembuka fase liga Liga Europa 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, pada Rabu malam waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Laga ini menjadi momen penting bagi Ararat-Armenia karena mereka untuk pertama kalinya tampil di fase utama Liga Europa. Klub asal Armenia itu berhasil mencapai kompetisi tersebut setelah melalui perjalanan panjang di babak kualifikasi.

Ararat-Armenia sebelumnya harus turun dari jalur Liga Champions setelah dikalahkan NK Celje pada putaran ketiga. Mereka kemudian mendapat kesempatan melanjutkan perjalanan di Liga Europa dan berhasil melewati Universitatea Craiova pada babak playoff.

Keberhasilan tersebut membuat Ararat-Armenia mencatat sejarah sebagai klub Armenia pertama yang tampil di fase utama Liga Europa.

Mereka juga datang ke pertandingan ini dengan modal yang cukup baik. Ararat-Armenia meraih dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik tanpa kebobolan. Pada pertandingan terakhir, mereka menang telak 3-0 atas Syunik.

Hasil tersebut membuat Ararat-Armenia berada di posisi ketiga klasemen liga Armenia. Mereka masih tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Noah.

Selain performa terkini, faktor kandang juga bisa menjadi modal penting bagi Ararat-Armenia. Mereka memiliki catatan bagus dalam pertandingan Eropa di Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Dalam dua pertandingan Eropa yang dimainkan di stadion tersebut musim ini, Ararat-Armenia selalu meraih kemenangan. Bahkan, mereka sudah memenangkan empat pertandingan Eropa terakhir di kandang sendiri.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Zelezna Sparta Ancaman Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Sparta Prague di Liga Europa: Zelezna Sparta Ancaman Tuan Rumah

Selasa, 15 September 2026 | 19.05 WIB

Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Universitatea Craiova: Tuan Rumah Bisa Ukir Sejarah di Liga Europa! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Universitatea Craiova: Tuan Rumah Bisa Ukir Sejarah di Liga Europa!

Rabu, 26 Agustus 2026 | 14.43 WIB

Prediksi Barcelona vs Racing Santander: Blaugrana Dijagokan Menang di Camp Nou - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Barcelona vs Racing Santander: Blaugrana Dijagokan Menang di Camp Nou

Kamis, 17 September 2026 | 02.33 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore