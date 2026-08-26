Prediksi Skor Ararat-Armenia vs Universitatea Craiova: Tuan Rumah Bisa Ukir Sejarah di Liga Europa!

Ararat Armenia menghadapi Universitatea Craiova pada leg kedua playoff Kualifikasi Liga Europa 2026/2027. (Ararat Armenia)
JawaPos.com — Ararat Armenia menjamu Universitatea Craiova di Vazgen Sargsyan Republic Stadium pada leg kedua play off Kualifikasi Liga Europa 2026/2027, Kamis (27/8) pukul 23.00 WIB, setelah bermain 1-1 pada leg pertama di Romania.
Hasil imbang tersebut membuat peluang kedua tim masih terbuka, tetapi Ararat Armenia punya keuntungan bermain di kandang untuk memburu tiket league phase.
Ararat Armenia diprediksi mampu mengalahkan Universitatea Craiova dengan skor 2-1 pada leg kedua play off Kualifikasi Liga Europa 2026/2027.
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Tim asuhan Manuel Tulipa itu berpeluang memanfaatkan dukungan suporter sekaligus memperbaiki performa setelah berhasil menahan Universitatea Craiova 1-1 pada pertandingan pertama.
Ararat Armenia sedang menikmati momentum positif setelah kembali menjadi juara Liga Armenia pada musim 2025/2026, lima tahun setelah terakhir kali mengangkat trofi.
Mereka juga mengawali musim domestik terbaru dengan cukup meyakinkan, mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen Premier League Armenia.
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Ararat Armenia harus melewati perjalanan panjang sebelum mencapai playoff Liga Europa musim ini.
Mereka memulai kiprah Eropa dari kualifikasi Liga Champions dan berhasil melewati Riga FC serta Shamrock Rovers sebelum langkahnya dihentikan Celje dengan kekalahan agregat 3-2.
Kegagalan tersebut membuat Ararat Armenia turun ke Liga Europa untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah klub.
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Jawa Pos
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