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Rizka Perdana Putra
Rabu, 16 September 2026 | 18.14 WIB

Prediksi AC Milan vs Benfica: Reuni Ruben Amorim dan Dilema Luka Modric

AC Milan menghadapi Benfica di Liga Europa. Ruben Amorim bereuni dengan mantan klub, sementara Luka Modric berpotensi dicadangkan. (Bein Sports) - Image

AC Milan menghadapi Benfica di Liga Europa. Ruben Amorim bereuni dengan mantan klub, sementara Luka Modric berpotensi dicadangkan. (Bein Sports)

JawaPos.com - Ruben Amorim akan menghadapi mantan klubnya, Benfica, saat AC Milan memulai kiprahnya di Liga Europa pada Kamis (17/9) dini hari WIB (siaran langsung beIN Sports 1 pukul 02.00 WIB). Laga di San Siro itu menjadi reuni bagi pelatih asal Portugal tersebut dengan klub yang pernah dibelanya sebagai pemain.

Jelang laga tersebut, Milan memang punya modal belum terkalahkan di Serie A. Namun, mereka sebenarnya baru meraih dua kemenangan dari empat laga. Terakhir, Mike Maignan dkk harus puas bermain imbang 2-2 melawan Lazio (12/9) di Stadio Olimpico.

Dalam laga itu, Milan tertinggal 0-2 sebelum Amorim melakukan tiga pergantian selepas jeda. Beruntung, masuknya Yunus Musah, Christian Pulisic, dan Diego Moreira mengubah jalannya laga. Moreira bahkan mencetak dua gol yang membuat Milan menyamakan kedudukan.

Nah, salah satu pemain yang ditarik saat jeda adalah Luka Modric. Gelandang 41 tahun itu digantikan oleh Musah. “Kalau pertandingan berlangsung terbuka dengan serangan silih berganti dan tempo tinggi, itu akan sulit bagi Luka,” ujar Amorim soal alasan mengganti Modric dikutip dari Gazzetta dello Sport.

Situasi tersebut membuat posisi Modric menjadi tanda tanya saat melawan Benfica. Gazzetta memperkirakan peraih Ballon d’Or 2018 itu berpotensi memulai laga dari bangku cadangan.

Di sisi lain, Benfica sedang dalam performa meyakinkan. Klub berjuluk As Aguias atau The Eagles itu telah meraih tujuh kemenangan beruntun di semua ajang. Penyerang 20 tahun Gianluca Prestianni bahkan selalu mencetak gol dalam tiga laga Liga Portugal terakhir.

Performa Prestianni mendapat pujian dari pelatih Benfica Marco Silva. “Prestianni sedang dalam performa luar biasa. Dia bisa membantu kami dari dalam, sisi kiri maupun kanan,” ujar Silva setelah kemenangan 3-1 atas Gil Vicente (14/9) dikutip dari situs resmi Benfica. 

Prediksi Susunan Pemain

AC MILAN (3-4-2-1):

16-Maignan (g) (c); 5-De Winter, 46-Gabbia, 31-Pavlovic; 21-Chukwueze, 80-Musah, 12-Rabiot, 22-Moreira; 11-Pulisic, 70-Cisse; 9-Ramos

Pelatih: Ruben Amorim

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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