Cristiano Ronaldo Absen, Al Nassr Menang 3-0 atas Al Fateh Bersama Ange Postecoglou

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo tak dimainkan saat Al Nassr menang 3-0 atas Al Fateh dalam laga perdana Saudi Pro League 2026/2027 di Alawwal Park, Minggu (16/8). Tanpa kapten asal Portugal tersebut, Al Nassr tetap tampil dominan dan memberi Ange Postecoglou awal manis dalam debut kompetitifnya sebagai pelatih.

Ronaldo sebelumnya membuka peluang untuk tampil setelah kembali mengikuti latihan bersama tim pada 14 Agustus. Postecoglou bahkan sempat memberikan sinyal positif ketika ditanya mengenai kondisi sang penyerang berusia 41 tahun.

“Ronaldo selalu siap,” kata Postecoglou dikutip Arshaq Al-Awsat.

Namun, Ronaldo akhirnya tidak dimainkan ketika Al Nassr memulai upaya mempertahankan gelar Saudi Pro League. Postecoglou pun harus mengandalkan sejumlah pemain lain di lini depan, termasuk Joao Felix, Sadio Mane, dan Kingsley Coman.

Ronaldo sebelumnya menjalani masa istirahat setelah membela Portugal di Piala Dunia 2026. Ia kemudian menikah dengan Georgina Rodriguez sebelum kembali mengikuti latihan bersama Al Nassr.

Kembalinya Ronaldo juga disambut langsung oleh Postecoglou. Dilansir ESPN, pelatih asal Australia itu menyampaikan ucapan selamat atas pernikahan Ronaldo sekaligus mendoakan sang pemain dan keluarganya melalui sebuah video.

Absennya Ronaldo tidak membuat produktivitas Al Nassr menurun. Angelo Gabriel membuka keunggulan pada menit ke-37 setelah menerima umpan silang Salem Al Najdi dari sisi kiri.

Gelandang asal Brasil itu melepaskan tembakan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti yang mengarah ke pojok atas gawang Al Fateh. Tiga menit kemudian, giliran Joao Felix yang mencatatkan namanya di papan skor.

Joao Felix menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Pemain Portugal itu menyelesaikan umpan Sadio Mane dengan tembakan yang mengarah ke pojok kiri atas gawang Al Fateh.