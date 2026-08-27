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Risma Azzah Fatin
Jumat, 28 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Ange Postecoglou Ungkap Alasan Menarik Cristiano Ronaldo dalam Laga Al Nassr Kontra Al Ettifaq

Ange Postecoglou ungkap alasan menarik Cristiano Ronaldo dalam laga Al Nassr kontra Al Ettifaq (Bein Sports) - Image

Ange Postecoglou ungkap alasan menarik Cristiano Ronaldo dalam laga Al Nassr kontra Al Ettifaq (Bein Sports)

JawaPos.com – Ange Postecoglou mengungkap alasan menarik Cristiano Ronaldo keluar pada babak pertama saat Al Nassr menghadapi Al Ettifaq dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-2.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (27/8), Keputusan tersebut diambil setelah kiper Bento menerima kartu merah sehingga Al Nassr harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain dan mengubah strategi permainan.

Postecoglou memilih memasukkan Abdullah Al Khaibari untuk memberikan keseimbangan serta memperkuat struktur permainan tim pada babak kedua.

Al Nassr sempat tertinggal 0-2 saat turun minum setelah kehilangan satu pemain akibat kartu merah Bento.

Dalam kondisi tersebut, Postecoglou meminta para pemainnya tetap tenang, memanfaatkan ruang di sisi lapangan, dan tidak kehilangan keyakinan untuk mengejar ketertinggalan.

Penyesuaian taktik itu kemudian memberikan hasil setelah Al Nassr meningkatkan intensitas permainan dan berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2.

Postecoglou menegaskan bahwa keputusan mengganti Ronaldo bukan disebabkan penilaian terhadap performa individu sang pemain, melainkan kebutuhan tim setelah bermain dengan 10 pemain.

Pelatih asal Australia itu mempercayai pemain yang masuk dari bangku cadangan untuk membantu mengembalikan keseimbangan permainan dan memaksimalkan serangan melalui sisi lapangan.

Keputusan tersebut pada akhirnya terbukti efektif karena Al Nassr mampu melakukan comeback dan mengamankan kemenangan penting dalam situasi pertandingan yang sulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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