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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 16 September 2026 | 15.54 WIB

Prediksi Skor Sunderland vs AZ Alkmaar di Liga Europa: Kans De Kaasboeren Paksa Tuan Rumah Imbang

Sunderland menghadapi AZ Alkmaar pada matchday pertama Liga Europa di Stadium of Light. (AZ Alkmaar) - Image

Sunderland menghadapi AZ Alkmaar pada matchday pertama Liga Europa di Stadium of Light. (AZ Alkmaar)

JawaPos.com - Sunderland diprediksi bermain imbang melawan AZ Alkmaar pada matchday pertama Liga Europa di Stadium of Light, Kamis (17/9) pukul 02.00 WIB.

Duel ini menjadi laga Eropa pertama Sunderland dalam 53 tahun, tetapi performa domestik AZ Alkmaar yang belum terkalahkan membuat tuan rumah berpotensi kesulitan mengamankan kemenangan.

Sunderland memasuki kompetisi Eropa setelah perjalanan yang cukup cepat dalam beberapa musim terakhir.

Lima musim lalu, The Black Cats masih bermain di kasta ketiga sepak bola Inggris, sedangkan musim lalu mereka mampu finis di posisi ketujuh Premier League dan memastikan tiket menuju Liga Europa.

Sunderland Punya Modal Kandang, tetapi Performa Belum Stabil

Sunderland mengawali musim 2026/2027 dengan hasil yang belum konsisten.

Dari lima pertandingan domestik di seluruh kompetisi, Sunderland mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan, termasuk kekalahan 0-2 dari Arsenal di Stadium of Light pada Sabtu lalu.

Kekalahan tersebut membuat Sunderland menelan lima kekalahan dalam sembilan pertandingan kandang terakhir di Premier League, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Pelatih Regis Le Bris pun mengaku frustrated setelah timnya gagal mendapatkan hasil positif meski mampu bermain toe-to-toe menghadapi sang juara bertahan.

Kini Sunderland harus segera mengalihkan fokus ke Liga Europa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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