Prediksi Skor Barcelona vs Racing de Santander di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol Lagi

Barcelona diprediksi kembali pesta gol saat menjamu Racing de Santander di Camp Nou dalam lanjutan Liga Spanyol. (Barcelona)
JawaPos.com - Barcelona diprediksi kembali meraih kemenangan saat menjamu Racing de Santander di Camp Nou, Kamis (17/9) pukul 02.30 WIB. Barca mencatat lima kemenangan beruntun di Liga Spanyol dan mengoleksi 21 gol.
Sementara itu, Racing de Santander datang sebagai tim promosi yang berada di posisi ke-10 dengan tujuh poin dari lima pertandingan.
Barcelona tampil sempurna di Liga Spanyol musim ini dengan menyapu bersih lima pertandingan melalui kemenangan beruntun dan mencetak 21 gol, sekaligus membawa tim asuhan Hansi Flick memuncaki klasemen dengan 15 poin.
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Blaugrana juga memiliki keunggulan tiga poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua sehingga kemenangan atas Racing de Santander penting untuk menjaga momentum di papan atas.
Performa Barcelona tidak hanya terlihat di kompetisi domestik karena mereka juga mengawali fase liga Liga Champions dengan kemenangan telak 5-1 atas Feyenoord pada pekan lalu.
Sebelumnya, Barcelona menang 4-2 atas Levante sehingga catatan enam pertandingan terakhir di semua kompetisi mereka juga sempurna dengan enam kemenangan.
Ketajaman lini depan menjadi alasan utama Barcelona sulit dihentikan pada awal musim ini, terutama karena Raphinha dan Lamine Yamal sama-sama sudah mencetak enam gol di Liga Spanyol.
Raphinha bahkan tampil lebih sentral di lini serang, sementara Yamal terus menjadi ancaman dari sisi sayap dengan kualitas individunya.
Rekor pertemuan juga berpihak kuat kepada Barcelona karena kedua tim sudah bertemu 101 kali di semua kompetisi, dengan Barcelona mencatat 63 kemenangan berbanding 17 milik Racing de Santander.
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