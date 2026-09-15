Prediksi Rayo Vallecano vs Espanyol di La Liga: Tuan Rumah Tertekan, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Rayo Vallecano akan menghadapi Espanyol pada lanjutan La Liga Spanyol 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (16/9) pukul 00.00 WIB di Estadio de Butarque.

Duel Rayo Vallecano vs Espanyol menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara.

Rayo Vallecano datang dengan catatan yang belum meyakinkan pada awal musim.

Sementara Espanyol memiliki modal positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Rayo Vallecano baru meraih satu kemenangan dari lima pertandingan LaLiga yang sudah dimainkan musim ini.

Catatan tersebut membuat mereka harus segera menemukan konsistensi jika tidak ingin semakin tertinggal dari persaingan di papan tengah.

Masalah terbesar Rayo Vallecano sejauh ini terlihat di lini belakang. Mereka sudah kebobolan 14 gol dalam lima pertandingan.