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Andika Rachmansyah
Senin, 7 September 2026 | 20.34 WIB

Prediksi Skor Getafe vs Celta Vigo di Liga Spanyol: Duel Sengit Tanpa Pemenang

Getafe diprediksi menghadapi perlawanan sengit Celta Vigo pada laga lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Getafe) - Image

Getafe diprediksi menghadapi perlawanan sengit Celta Vigo pada laga lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Getafe)

JawaPos.com - Getafe akan menjamu Celta Vigo dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di Estadio Coliseum, Selasa (8/9) pukul 00.00 WIB. Pertandingan tersebut diprediksi berjalan sengit tanpa adanya pemenang.

Kedua tim sama-sama masih belum menemukan konsistensi pada awal musim ini. Karena itu, pertandingan ini akan menjadi momentum bagi Getafe maupun Celta Vigo untuk menyudahi tren buruknya.

Getafe baru mengoleksi tiga poin dari tiga pertandingan yang telah dimainkan. Tim asuhan Jose Bordalas itu baru mencatat satu kemenangan dan dua kekalahan.

Getafe memulai musim dengan tidak sempurna setelah kalah 0-3 dari Deportivo Alaves di laga pembuka. Mereka kemudian bangkit dengan mengalahkan Racing Santander (1-0) sebelum akhirnya kembali takluk dari Osasuna (0-1) pada laga terakhir.

Bermain di kandang sendiri bisa menjadi modal penting bagi Getafe untuk kembali ke jalur kemenangan. Apalagi, mereka juga tengah bersiap menghadapi kompetisi Eropa setelah mengunci tiket putaran final Liga Konferensi Eropa melalui kemenangan agregat 4-3 atas Partizan Beograd.

Di kubu lawan, Celta Vigo datang dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Mereka masih tanpa kemenangan setelah melewati empat pertandingan dan baru mengumpulkan dua poin, hasil dari dua imbang serta dua kekalahan.

Celta Vigo mengawali musim dengan bermain imbang tanpa gol di markas Valencia. Setelah itu, mereka kalah 1-2 dari Osasua, takluk 0-2 dari Athletic Bilbao, dan kembali bermain imbang tanpa gol saat bertandang ke markas Real Sociedad.

Terlihat, masalah utama Celta Vigo ada pada lini depan yang masih kesulitan mencetak gol. Mereka bahkan baru sekali membobol gawang lawan dalam empat pertandingan. Pelatih Claudi Giraldez harus mencari cara agar anak asuhnya bisa tampil efektif di Estadio Coliseum.

Kendati demikian, Celta Vigo punya catatan positif ketika bermain tandang. Perlu diingat, dua poin yang mereka raih musim ini seluruhnya didapat dalam pertandingan tandang yang berakhir tanpa gol. Situasi ini perlu diwaspadai oleh Getafe karena artinya tim tamu punya pertahanan cukup kuat.

Editor: Edi Yulianto
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