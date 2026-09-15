Prediksi Skor Liverpool vs Tottenham Hotspur di Carabao Cup: The Reds Jegal Tim Tamu di Anfield

Liverpool diunggulkan mengalahkan Tottenham Hotspur pada putaran ketiga Carabao Cup di Anfield. (Liverpool)

JawaPos.com — Liverpool menghadapi Tottenham Hotspur pada putaran ketiga Carabao Cup di Anfield, Rabu (16/9/2026) pukul 02.00 WIB, dalam duel dua tim yang sama-sama sedang disorot setelah bermain 0-0 di Liga Inggris akhir pekan lalu.

The Reds lebih diunggulkan karena bermain di kandang, sementara Tottenham Hotspur datang dengan masalah serius di lini depan setelah gagal mencetak gol dalam empat laga liga.

Liverpool Masih Punya Keunggulan di Anfield Liverpool memang belum tampil meyakinkan secara konsisten pada awal musim 2026/2027, tetapi mereka tetap menjadi tim yang lebih menjanjikan untuk melangkah ke babak berikutnya.

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Dari empat pertandingan Premier League, The Reds mengoleksi enam poin dan menempati posisi ketujuh klasemen.

Hasil imbang tanpa gol melawan Fulham menjadi sorotan karena Liverpool kesulitan menciptakan peluang berbahaya di sepertiga akhir lapangan.

Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, dan Ryan Gravenberch kembali gagal memberikan pengaruh besar, sementara persoalan di lini tengah mulai menjadi perhatian.

Liverpool juga baru meraih satu kemenangan dalam tiga pertandingan kandang musim ini.

Kemenangan tersebut datang saat mereka menundukkan Atletico Madrid 2-1 di Liga Champions pada 9 September, sementara dua laga lainnya berakhir tanpa kemenangan.

Meski demikian, sejarah Liverpool di EFL Cup membuat kompetisi ini sulit dianggap sebelah mata.

The Reds telah mengoleksi 10 gelar dan berpeluang memperpanjang rekor tersebut menjadi 11 trofi jika mampu melewati Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur Datang dengan Masalah Besar Tottenham Hotspur justru memiliki persoalan yang lebih mengkhawatirkan menjelang lawatan ke Anfield. Tim asuhan Roberto De Zerbi belum mencetak satu gol pun di Premier League musim ini setelah menjalani empat pertandingan.