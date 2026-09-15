Prediksi Skor Ipswich Town vs Arsenal di Carabao Cup: The Gunners Borong Gol di Portman Road

Arsenal diprediksi mengalahkan Ipswich Town pada putaran ketiga Carabao Cup di Portman Road. (Arsenal)

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Ipswich Town pada putaran ketiga Carabao Cup di Portman Road, Rabu (16/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan skor meyakinkan.

The Gunners datang dengan rekor sempurna enam kemenangan musim 2026/2027, sedangkan Ipswich Town masih kesulitan menjaga pertahanan setelah kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan terakhir.

Arsenal Incar Kemenangan Ketujuh Arsenal memasuki Carabao Cup dengan modal impresif setelah memenangi seluruh enam pertandingan yang sudah dimainkan musim ini.

Kemenangan 2-0 atas Sunderland pada Sabtu menjadi hasil keenam beruntun sekaligus menjaga rekor sempurna pasukan Mikel Arteta.

Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka menjadi pencetak gol dalam kemenangan tersebut. Arsenal juga kembali memperlihatkan kekuatan pertahanan dengan mencatat clean sheet kelima dalam enam pertandingan musim ini.

David Raya turut menjadi pahlawan setelah menggagalkan penalti Enzo Le Fee. Penyelamatan tersebut membuat Arsenal tetap hanya kebobolan dalam satu dari enam pertandingan awal musim 2026/2027.

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Kesempatan menghadapi Ipswich Town juga menjadi peluang Arteta melakukan rotasi tanpa mengorbankan ambisi menang.

Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Mikel Merino, dan Martin Zubimendi berpeluang mendapatkan menit bermain sejak awal.

Arsenal sendiri sudah lama menunggu trofi Carabao Cup.

Terakhir kali The Gunners mengangkat trofi kompetisi tersebut terjadi pada 1993 ketika Paul Merson dan Steve Morrow membawa Arsenal menaklukkan Sheffield Wednesday.