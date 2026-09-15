Prediksi Skor Ipswich Town vs Arsenal di Carabao Cup: The Gunners Borong Gol di Portman Road

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Ipswich Town pada putaran ketiga Carabao Cup di Portman Road, Rabu (16/9/2026) pukul 02.00 WIB, dengan skor meyakinkan.
The Gunners datang dengan rekor sempurna enam kemenangan musim 2026/2027, sedangkan Ipswich Town masih kesulitan menjaga pertahanan setelah kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan terakhir.
Arsenal memasuki Carabao Cup dengan modal impresif setelah memenangi seluruh enam pertandingan yang sudah dimainkan musim ini.
Kemenangan 2-0 atas Sunderland pada Sabtu menjadi hasil keenam beruntun sekaligus menjaga rekor sempurna pasukan Mikel Arteta.
Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka menjadi pencetak gol dalam kemenangan tersebut. Arsenal juga kembali memperlihatkan kekuatan pertahanan dengan mencatat clean sheet kelima dalam enam pertandingan musim ini.
David Raya turut menjadi pahlawan setelah menggagalkan penalti Enzo Le Fee. Penyelamatan tersebut membuat Arsenal tetap hanya kebobolan dalam satu dari enam pertandingan awal musim 2026/2027.
Kesempatan menghadapi Ipswich Town juga menjadi peluang Arteta melakukan rotasi tanpa mengorbankan ambisi menang.
Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Mikel Merino, dan Martin Zubimendi berpeluang mendapatkan menit bermain sejak awal.
Arsenal sendiri sudah lama menunggu trofi Carabao Cup.
Terakhir kali The Gunners mengangkat trofi kompetisi tersebut terjadi pada 1993 ketika Paul Merson dan Steve Morrow membawa Arsenal menaklukkan Sheffield Wednesday.
Ipswich Town memang datang dengan kepercayaan diri setelah menyingkirkan Leicester City 3-1 pada putaran kedua. Namun, performa pertahanan mereka masih menjadi tanda tanya besar menjelang kedatangan Arsenal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022