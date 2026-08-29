Deportivo Alaves Menang Tipis 1-0 atas Villarreal, Puncaki Klasemen Sementara Pekan Ketiga La Liga

Deportivo Alaves menang 1-0 atas Villarreal pecan ketiga di La Liga. (@deportivoalaves/Instagram)
JawaPos.com - Villarreal harus menelan kekalahan 0-1 saat bertandang ke markas Deportivo Alaves di Stadion Mendizorrotza, Vitoria-Gasteiz pada Sabtu (29/8). Villarreal sebenarnya tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim asuhan Inigo Perez beberapa kali menciptakan peluang lewat Gerard Moreno, Georges Mikautadze, dan Tajon Buchanan. Namun, penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat peluang itu gagal berbuah gol.
Alaves justru mampu memanfaatkan peluang mereka pada menit ke-31. Angel Perez memberikan umpan yang berhasil diteruskan Lucas Boye dengan tembakan dari tengah kotak penalti. Bola meluncur ke tengah gawang Villarreal yang dijaga Luiz Junior dan membawa Alaves unggul 1-0.
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Tertinggal satu gol, Villarreal terus berupaya memberikan tekanan. Antonio Sivera menjadi salah satu pemain penting bagi Alaves setelah beberapa kali menggagalkan peluang tim tamu. Gerard Moreno memperoleh peluang emas pada menit ke-43, tetapi tembakannya masih mampu diamankan Sivera.
Dilansir dari ESPN, Villarreal memasuki babak kedua dengan misi mengejar ketertinggalan. Sang pelatih Inigo Perez melakukan sejumlah perubahan untuk meningkatkan daya gedor tim. Alberto Moleiro, Alex Freeman, dan Ayoze Perez masuk, disusul Ilias Akhomach pada menit ke-70.
Pergantian itu membuat Villarreal semakin agresif. Nicolas Pepe dan Juan Foyth beberapa kali mengancam gawang Alaves, tetapi Sivera tampil solid di bawah mistar. Foyth bahkan hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-84. Namun, tembakannya membentur tiang kanan gawang Alaves.
Memasuki menit-menit akhir, tekanan Villarreal semakin meningkat. Pepe dan Foyth kembali mencatatkan tembakan tepat sasaran, tetapi Sivera mampu mengamankan gawangnya hingga peluit panjang ditiup. Hingga tambahan waktu empat menit berakhir, Villarreal tidak mampu menemukan gol penyeimbang. Alaves pun mempertahankan keunggulan 1-0 dan mengamankan tiga poin di kandang.
Usai pertandingan, pelatih Villarreal Inigo Perez mengungkapkan bahwa timnya sebenarnya mampu menciptakan cukup banyak peluang, tetapi gagal memanfaatkannya dengan baik. “Kami memiliki banyak peluang dan gagal mengonversinya. Ini sangat merugikan kami. Kami juga perlu mengatasi alasan mengapa kami kebobolan dan meningkatkan penyelesaian akhir,” ujar Inigo Perez dikutip dari situs resmi klub.
Pelatih Villarreal itu juga menilai timnya memulai pertandingan dengan baik. Namun, permainan kemudian mengalami penurunan, terutama dalam hal kecepatan sirkulasi bola. “Kami memulai dengan baik, sikap tim sangat bagus, tetapi kemudian kami memperlambat umpan. Ada sedikit keterputusan dan itu merugikan kami,” katanya.
Pada babak kedua, Inigo Perez mengakui dirinya sengaja melakukan pergantian banyak pemain untuk mengacaukan struktur pertahanan Alaves dan menciptakan lebih banyak peluang. Sayang, keputusan itu belum mampu menyelamatkan tim dari kekalahan.
“Itulah yang kami coba lakukan, tetapi kami tidak cukup klinis di depan gawang. Kami perlu memperbaikinya. Kami ingin membongkar struktur pertahanan mereka, itulah mengapa kami sangat agresif dalam melakukan pergantian pemain,” jelasnya.
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