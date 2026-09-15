Rio Ferdinand Justru Salahkan Lisandro Martinez atas Gol Kontroversial Erling Haaland

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JawaPos.com - Rio Ferdinand tidak bisa menerima keputusan VAR yang mengesahkan gol kemenangan Erling Haaland dalam derbi Manchester.
Gol tersebut menjadi satu-satunya pembeda ketika Manchester City mengalahkan Manchester United 1-0. Namun, proses lahirnya gol Haaland memicu perdebatan panjang karena awalnya dianulir akibat offside.
Hakim garis sempat mengangkat bendera karena Haaland terlihat berada dalam posisi offside ketika Josko Gvardiol mengirimkan umpan silang ke kotak penalti.
Enzo Fernandez juga berada dalam posisi offside dan mencoba menyambut bola dengan sundulan. Sementara itu, Lisandro Martinez berada di antara Fernandez dan Haaland.
Setelah melakukan pemeriksaan panjang, VAR akhirnya menyatakan Haaland berada dalam posisi onside. Posisi kaki Patrick Dorgu yang terentang menjadi faktor penting karena membuat Haaland tetap berada dalam garis permainan.
VAR juga menilai Fernandez tidak melakukan pelanggaran offside karena tidak memainkan bola. Keputusan tersebut ternyata membuat Ferdinand geram.
Ferdinand: Martinez Tertipu VAR
Menurut Ferdinand, Martinez seharusnya tetap fokus menjaga Haaland sebagai pemain yang berada paling dekat dengan gawang, terlepas dari apakah sang bek mengira striker City itu offside atau tidak.
Melansir Manchester evening News, mantan bek Manchester United tersebut menyampaikan pandangannya melalui media sosial.
"Martinez harus mengawal pemain yang paling dekat dengan gawang, terlepas dari apakah dia yakin pemain itu offside atau tidak."
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