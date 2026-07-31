Ikuti Jejak Ayah, Anak Rio Ferdinand Tandatangani Kontrak Profesional Bersama Brighton & Hove Albion

JawaPos.com - Mantan bek tengah timnas Inggris dan Manchester United Rio Ferdinand mewariskan pengalamannya sebagai pesepak bola di Premier League kepada putranya, Tate Ferdinand. Kemarin (30/7), Tate meneken kontrak profesional pertamanya bersama Brighton & Hove Albion.

Sebelumnya, Tate, 17 tahun, bermain di level U-21 bersama klub berjuluk The Seagulls tersebut. Sama dengan ayahnya, Tate juga menempati posisi sebagai bek tengah. Sementara kakak Tate, Lorenz, merupakan kiper tim U-21 The Seagulls.

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