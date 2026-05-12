Rio Ferdinand Yakin Arsenal Juara Liga Champions Meski PSG Lebih Unggul

Rio Ferdinand, legenda Manchester United. (Tangkapan Layar YouTube/Rio Ferdinand Present)
JawaPos.com - Rio Ferdinand percaya Arsenal mampu menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan Paris Saint-Germain di final Liga Champions musim ini.
Mantan bek Manchester United itu bahkan yakin The Gunners bisa menutup musim dengan gelar ganda bersejarah: Liga Premier dan Liga Champions.
Meski Arsenal diperkirakan akan datang sebagai underdog di final nanti, Ferdinand menilai tim asuhan Mikel Arteta memiliki satu senjata yang bisa menjadi pembeda besar melawan PSG.
Melansir Football365, dalam pernyataannya, Ferdinand secara terbuka mengakui bahwa PSG saat ini merupakan tim yang lebih superior secara permainan.
“Saya mengatakan Arsenal akan memenangkan liga tahun ini dan saya pikir Arsenal akan memenangkan liga,” kata Ferdinand.
“Dan sekarang saya pikir Arsenal akan memenangkan Liga Champions, kawan-kawan.”
Namun, ia kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya tetap memilih Arsenal meski menilai PSG lebih kuat.
“Tahukah Anda mengapa? Biar saya jelaskan. PSG adalah tim yang lebih baik, 100 persen. Saat ini, mereka memiliki tim yang hebat, mereka adalah tim sepak bola yang lebih baik, gaya bermain yang lebih baik, mereka adalah tim terbaik di planet ini untuk ditonton dan manajer mereka adalah yang terbaik saat ini.”
Meski begitu, Ferdinand melihat satu kelemahan besar PSG: situasi bola mati.
