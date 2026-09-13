Dean James Imbang Bersama Eagles, Justin Hubner dan Ole Romeny Dibabat Ajax 1-5

JawaPos.com - Tiga pemain Timnas Indonesia yang berkarier di liga Belanda (Eredivisie) mendapatkan hasil berbeda pada laga pekan keenam musim 2026/27.

Dean James bersama Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 melawan Groningen, sedangkan Justin Hubner dan Ole Romeny harus menelan kekalahan telak 1-5 saat Fortuna Sittard menjamu Ajax Amsterdam, demikian laman resmi Eredivisie.

Go Ahead Eagles menghadapi Groningen di De Adelaarshorst, Sabtu (12/9) malam WIB. Dean James dipercaya tampil sebagai starter dan bermain selama 78 menit.

Groningen berhasil membuka keunggulan pada menit ke-32. Brynjolfur Willumsson mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tim tamu unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Go Ahead Eagles baru mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua. Soren Tengstedt mencetak gol pada menit ke-82 untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Hasil imbang tersebut membuat Go Ahead Eagles menempati posisi kedelapan klasemen dengan sembilan poin. Groningen berada satu tingkat di bawahnya dengan koleksi delapan poin.

Sementara itu, hasil berbeda didapatkan Justin Hubner dan Ole Romeny bersama Fortuna Sittard. Mereka harus mengakui keunggulan Ajax dengan skor telak 1-5 di Fortuna Sittard Stadion, Minggu dini hari WIB.

Pertandingan tersebut mempertemukan tiga pemain asal Indonesia. Hubner dan Romeny tampil untuk Fortuna Sittard, sedangkan Maarten Paes berada di kubu Ajax.