Dean James Imbang Bersama Eagles, Justin Hubner dan Ole Romeny Dibabat Ajax 1-5

Dean James saat tampil bersama Go Ahead Eagles, kini jadi sorotan akibat polemik paspor dan izin kerja. (Go Ahead Eagles)
JawaPos.com - Tiga pemain Timnas Indonesia yang berkarier di liga Belanda (Eredivisie) mendapatkan hasil berbeda pada laga pekan keenam musim 2026/27.
Dean James bersama Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 melawan Groningen, sedangkan Justin Hubner dan Ole Romeny harus menelan kekalahan telak 1-5 saat Fortuna Sittard menjamu Ajax Amsterdam, demikian laman resmi Eredivisie.
Go Ahead Eagles menghadapi Groningen di De Adelaarshorst, Sabtu (12/9) malam WIB. Dean James dipercaya tampil sebagai starter dan bermain selama 78 menit.
Groningen berhasil membuka keunggulan pada menit ke-32. Brynjolfur Willumsson mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tim tamu unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.
Go Ahead Eagles baru mampu menyamakan kedudukan pada babak kedua. Soren Tengstedt mencetak gol pada menit ke-82 untuk mengubah skor menjadi 1-1.
Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Hasil imbang tersebut membuat Go Ahead Eagles menempati posisi kedelapan klasemen dengan sembilan poin. Groningen berada satu tingkat di bawahnya dengan koleksi delapan poin.
Sementara itu, hasil berbeda didapatkan Justin Hubner dan Ole Romeny bersama Fortuna Sittard. Mereka harus mengakui keunggulan Ajax dengan skor telak 1-5 di Fortuna Sittard Stadion, Minggu dini hari WIB.
Pertandingan tersebut mempertemukan tiga pemain asal Indonesia. Hubner dan Romeny tampil untuk Fortuna Sittard, sedangkan Maarten Paes berada di kubu Ajax.
Hubner bermain penuh, sementara Romeny tampil hingga menit ke-89. Paes tidak diturunkan karena masih berstatus sebagai kiper kedua Ajax setelah kedatangan Marc-Andre ter Stegen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022