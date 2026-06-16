Pemain Timnas Indonesia Dean James Nikmati Atmosfer nonbar Piala Dunia 2026 bersama Pendukung Curacao

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 masih berlangsung meriah dengan berbagai cerita menarik dari negara-negara peserta. Di tengah euforia turnamen terbesar sepak bola dunia itu, sebuah momen sederhana yang melibatkan pemain Timnas Indonesia Dean James turut mencuri perhatian publik.

Melalui unggahan di media sosial, Dean James terlihat mengikuti acara nonton bareng (nobar) laga Timnas Curaçao yang untuk pertama kalinya tampil di putaran final Piala Dunia. Kehadiran Dean dalam momen tersebut bukan sekadar menikmati pertandingan, tetapi juga menjadi gambaran bagaimana sepak bola mampu menyatukan mimpi dan harapan lintas negara.

Bagi Indonesia, Piala Dunia 2026 memang masih menjadi ajang yang hanya bisa disaksikan dari luar lapangan. Impian melihat Tim Garuda berlaga di turnamen paling bergengsi itu belum terwujud. Namun semangat untuk terus mengejar mimpi tersebut tetap hidup di kalangan pemain maupun suporter.

Dean James sendiri kini dikenal sebagai salah satu pemain yang membela Timnas Indonesia. Meski memiliki latar belakang yang dekat dengan Curaçao, dia memilih memperkuat Merah Putih dan menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi.

Saat Curaçao menjalani debut bersejarah mereka di Piala Dunia, Dean tampak memberikan dukungan dari kejauhan. Momen itu menjadi pengingat bahwa negara dengan populasi kecil sekalipun mampu mewujudkan mimpi tampil di panggung sepak bola dunia apabila memiliki proses pembinaan yang tepat dan konsisten.

Keberhasilan Curaçao menembus putaran final Piala Dunia juga menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang di dunia sepak bola, termasuk Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik di level senior maupun kelompok usia muda.

Hasil positif di berbagai kompetisi internasional menjadi bukti bahwa langkah menuju level tertinggi terus berjalan. Bagi jutaan suporter Indonesia, pemandangan Dean James yang ikut menikmati atmosfer Piala Dunia memiliki makna tersendiri.

Dia berada di antara dua dunia: sebagai penonton yang menikmati pesta sepak bola global dan sebagai pemain yang memiliki kesempatan untuk membantu Indonesia mewujudkan mimpi tampil di sana pada masa depan.