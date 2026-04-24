Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 24 April 2026 | 20.13 WIB

Go Ahead Eagles Ditahan Imbang AZ Alkmaar, Dean James Main 16 Menit

Dean James dan Go Ahead Eagles tidak dapatkan hukuman atas kasus pasportgaate. (Dok. Go Ahead Eagles)

JawaPos.com - Dean James tidak bermain 90 menit saat Go Ahead Eagles ditahan imbang AZ Alkmaar di Liga Belanda pekan ke-31. Laga yang berakhir imbang 0-0 tersebut dimainkan di De Adelaarshorst, Jumat (24/4).

Melihat statistik pertandingan, kedua tim saling jual beli serangan di babak pertama. Go Ahead Eagles melepaskan delapan tendangan dan AZ Alkmaar memiliki koleksi tujuh tendangan.

Kedua tim juga sangat ketat dalam melakukan penguasaan bola. Go Ahead Eagles unggul 55 persen penguasaan bola dan AZ Alkmaar memiliki 45 persen penguasaan bola.

Go Ahead Eagles dan AZ Alkmaar juga tetap bermain menyerang di babak kedua. Mereka sama -sama melepaskan dua tendangan ke arah gawang yang sayangnya tidak bisa menjadi gol.

Pelatih Go Ahead Eagles, Melvin Boel, menyimpan tenaga Dean James di bangku cadangan. Bek Timnas Indonesia tersebut baru diberikan kesempatan bermain pada babak kedua di menit ke-74 menggantikan Alfons Sampsted.

Tidak banyak aksi bertahan yang dilakukan Dean James selama bermain 16 menit. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, dia melakukan satu sapuan dan satu intersepsi.

Selain itu, bek 25 tahun tersebut masih terlihat kurang dalam melakukan distribusi bola. Dean James memiliki tiga umpan silang yang masih belum menemui sasaran.

Go Ahead Eagles masih tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara Liga Belanda karena hasil imbang melawan AZ Alkmaar. Sparta Rotterdam akan menjadi lawan mereka di laga selanjutnya pada 3 Mei.

Artikel Terkait
Bikin Lega Timnas Indonesia Putri! Kasus Paspoortgate Felicia de Zeeuw Sudah Beres - Image
Sepak Bola Indonesia

Bikin Lega Timnas Indonesia Putri! Kasus Paspoortgate Felicia de Zeeuw Sudah Beres

Kamis, 16 April 2026 | 17.32 WIB

Maarten Paes Cetak Clean Sheet Bersama Ajax, Dean James Main Lagi Bareng Go Ahead Eagles - Image
Sepak Bola Dunia

Maarten Paes Cetak Clean Sheet Bersama Ajax, Dean James Main Lagi Bareng Go Ahead Eagles

Minggu, 12 April 2026 | 14.42 WIB

Kabar Baik! 4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Lolos Kasus Paspor Gate di Liga Belanda - Image
Sepak Bola Indonesia

Kabar Baik! 4 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Lolos Kasus Paspor Gate di Liga Belanda

Jumat, 10 April 2026 | 23.01 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

