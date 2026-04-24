Go Ahead Eagles Ditahan Imbang AZ Alkmaar, Dean James Main 16 Menit

Dean James dan Go Ahead Eagles tidak dapatkan hukuman atas kasus pasportgaate. (Dok. Go Ahead Eagles)
JawaPos.com - Dean James tidak bermain 90 menit saat Go Ahead Eagles ditahan imbang AZ Alkmaar di Liga Belanda pekan ke-31. Laga yang berakhir imbang 0-0 tersebut dimainkan di De Adelaarshorst, Jumat (24/4).
Melihat statistik pertandingan, kedua tim saling jual beli serangan di babak pertama. Go Ahead Eagles melepaskan delapan tendangan dan AZ Alkmaar memiliki koleksi tujuh tendangan.
Kedua tim juga sangat ketat dalam melakukan penguasaan bola. Go Ahead Eagles unggul 55 persen penguasaan bola dan AZ Alkmaar memiliki 45 persen penguasaan bola.
Go Ahead Eagles dan AZ Alkmaar juga tetap bermain menyerang di babak kedua. Mereka sama -sama melepaskan dua tendangan ke arah gawang yang sayangnya tidak bisa menjadi gol.
Pelatih Go Ahead Eagles, Melvin Boel, menyimpan tenaga Dean James di bangku cadangan. Bek Timnas Indonesia tersebut baru diberikan kesempatan bermain pada babak kedua di menit ke-74 menggantikan Alfons Sampsted.
Tidak banyak aksi bertahan yang dilakukan Dean James selama bermain 16 menit. Melihat statistik permainannya dari Fotmob, dia melakukan satu sapuan dan satu intersepsi.
Selain itu, bek 25 tahun tersebut masih terlihat kurang dalam melakukan distribusi bola. Dean James memiliki tiga umpan silang yang masih belum menemui sasaran.
Go Ahead Eagles masih tertahan di posisi ke-11 klasemen sementara Liga Belanda karena hasil imbang melawan AZ Alkmaar. Sparta Rotterdam akan menjadi lawan mereka di laga selanjutnya pada 3 Mei.
